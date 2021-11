La cuenta atrás para Sarah Loinaz

Sarah Loinaz | Archivo

Hace unas semanas que Sarah Loinaz se alzó con la corona de Miss Universo Spain, y dentro de unos días viajará a Israel, donde se celebrará el certamen internacional en la ciudad de Eilat. El 12 de Diciembre puede ser una fecha clave para alcanzar el mismo titulo que la tristemente desaparecida Amparo Muñoz.

Ya están todos preparativos listos para que nuestra reina de la belleza haga su entrada triunfal, con un vestido especular obra del diseñador israelita Aviad Arik Herman, que lucirá en la gala.

La embajada de Israel organizó un acto en una suite del hotel Riu de Madrid. "Mi madre era costurera y cosió muchos vestidos de flamenca cuando vivió en Andalucía. Yo he crecido viendo esas maravillas, motivo por el cual mi creación es un homenaje a esos recuerdos que para mí han significado mucho. Nadie mejor que Sara para que lo luzca. El rojo es color elegido, por todo lo que representa de fuerza y poderío. Así lo explicó.

Sarah, en el transcurso del acto, confesó que ella defiende la unión de culturas. "Mi madre es marroquí y mi padre de San Sebastián, tengo las dos culturas en mi familia y eso es lo que quiero transmitir". Con gran sentido del humor, confesó tener 8 apellidos vascos, y contó como se conocieron sus padres en la tierra de su madre para después trasladarse a vivir a San Sebastián, donde ella ha estado viviendo hasta hace poco, "Ahora no sé ni donde vivo, porque no he parado de viajar. Estoy feliz, y con mucha ilusión de poder traer el titulo a España".

Según me comentan miembros de la organización de nuestro país, figura como una de las favoritas. Ahora solo falta esperar y confiar en la suerte, porque la belleza de nuestra Miss, es indiscutible.