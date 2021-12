Chabelita confirma la peor Navidad de Isabel Pantoja: "Cada uno la celebrará en su casa"

Isa Pantoja ha estado este jueves por la mañana en El programa de Ana Rosa y allí se ha sincerado de nuevo sobre la complicada situación familiar. Las Navidades, según contó, no se van a celebrar en su casa porque su madre no tiene ganas de celebrar nada tras la muerte de Doña Ana.

Vamos a pasar cada uno la Navidad en su casa. No estamos bien... Además, estas son fechas complicadas para mi madre porque le viene todavía más el recuerdo de mi abuela", ha contado Chabelita.

En los Pantoja siempre ha sido tradición lo de pasar Navidad en Cantora juntos, pero eso quedará en el olvido este año y no solo por la situación del coronavirus: "Normalmente hemos ido todos el 24 y si no, cuando tiene mi hermano a Francisco y yo al niño, vamos un día para estar juntos, pero este año no", ha explicado en televisión.

En la memoria de todos, la conflictiva situación familiar generada a raíz de las denuncias en televisión de Kiko Rivera respecto a Cantora, y las consecuentes broncas con ella, Chabelita, en otros aspectos familiares. El DJ, en definitiva, no se lleva ya con ningún miembro de la familia.

"Con mi hermano mi madre no tiene relación, no creo que vaya con los niños, creo que sigue todo igual. Yo por lo que sé, mi madre no quiere, no le apetece que vaya, no quiere celebrar nada", ha dicho, lamentando que todo haya ocurrido así.

A pesar de que Isa Pantoja esta Nochebuena no tenga a su hijo Alberto, la joven no acudirá a la finca donde se encuentra encerrada su madre porque, tal y como ha confirmado, no está la situación para celebrar nada: "Yo tengo a Alberto el día 31, lo llevaré cuando esté conmigo, a ella lo que le gustaría es que estuviesen los niños y si está de ánimos de que vayamos, pues iré. Anabel lo va a celebrar con su madre y luego en Canarias y mi madre es su tía".

A pesar de todo, Isa reconoce que le gustaría pasar algún día junto a su madre: "Ella me ha dicho que no quiere que estemos allí y que quiere estar tranquila".