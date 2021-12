Alaska: "Tengo un año lleno de proyectos, espero que la Covid lo permita"

Una año más, Alaska ya está en plenos preparativos navideños para disfrutar con su familia, como cada año, aunque este será -por razones obvias- mucho más reducido para evitar contagios. "Solo lo vamos a hacer con el núcleo familiar inmediato: el 24 comemos Mario, Marta y yo con mi madre, después, como cada año, nos vamos a casa de mis suegros hasta el 26, y allí dormimos todos. Allí recibo una cesta de El Gaitero, que me hace mucha ilusión, y también cocinan lombarda, que me encanta y la como siempre. Después jugamos al bingo con bombo y todo, y el encargado es el padre de Mario. Aparte el 24 salgo en muchos programas de diferentes cadenas, en Antena 3 en Pasapalabra, Telepasión, también en el especial de Ana Torroja, y en Telecinco Fangoria. Y ya para rematar, el 31 Las Nancys, y Fangoria en el especial de TVE. También el 8 Fangoria en TVE, un especial para La Palma. No paramos". Así lo contó.

Tanto Alaska como Mario son muy familiares y siempre están muy pendientes de sus padres. Este año sienten no poder estar con sus tíos, y lo hacen por prevención. "El Fin de Año de nuevo una comida familiar con los mismos, y sí se puede por la noche con amigos con antígenos hechos y mascarilla".

En Reyes, de nuevo con la familia: "Nos volvemos a juntar esta vez con tíos y un niño pequeño para comer el roscón y darnos los regalos".

Una vez terminadas las fiestas, de nuevo al trabajo. "El 19 de marzo gira por México con la promoción del disco. Después gran gira por España, que se presenta muy bien, pero hay que ver cómo va el tema Covid. Todo esto si se puede. Por supuesto Cine de Barrio, que me encanta y lo disfruto mucho". "Ojalá podamos hacer todos estos planes, porque el panorama es complicado", remata Alaska.