La cronología del romance de Antonio David y Marta Riesco: lo que ninguno de los dos quiso contar

La crónica rosa de Es la mañana de Federico analizó los pormenores del careo entre Rocío Flores y Marta Riesco en El Programa de AR tras confirmarse el affaire de su padre con la reportera, "una mañana increíble que -así lo describió la periodista Beatriz Cortázar, testigo de los acontecimientos- había que reposar".

Cortázar ha contado cómo vio a Rocío Flores antes de salir al plató. "La vi fatal, pero mal de verdad. Estaba su manager pero se dijo que no entrase. No se trataba de hacer un circo romano. Ella es una colaboradora, una compañera del programa". La hija de Antonio David Flores estaba "nerviosa, destrozada, llorando".

Pero Cortázar también quiso aclarar un aspecto concreto que Federico Jiménez Losantos tachó de "pura maldad" por parte de Sálvame: "Su estado, aparte de pasarlo mal porque sufre mucho porque sus padres en la practica se separan, también era porque la víspera se dijo en Sálvame que ella se dedicaba a poner a parir a Olga Moreno en los pasillos en Mediaset".

Cortázar asegura que la joven se recompuso y finalmente se sentó en el plató de AR, pero aún así "la cámara no engaña y sus ojos eran puro vidrio. Y confesó algo que no se sabía: que su padre la había querido sentar a hablar varias veces pero ella no quería escucharlo. No sabía porque no quería saber", dijo sobre la manera en que se enteró horas antes de que su padre sí estaba con Marta Riesco.

Quedaba, sin embargo, la conversación telefónica con Olga Moreno y la entrada en plató de la propia Marta. Cortázar confirmó que "llamó ella", Olga, y que no fue una maniobra del programa como sí lo fue traer a la reportera por la que Antonio David ha dejado a su esposa. De esa conversación se tradujo que tanto Olga como Rocío pensaban que la situación era reversible, que Antonio David daría marcha atrás: "Tanto madre como hija pensaban que eso se acabaría", dijo la periodista Beatriz Cortázar en esRadio.

De ahí se deriva también lo más inquietante de todo, la cuestión de lo que Federico Jiménez Losantos definió como "cronología". Es decir, cuándo empezaron Marta Riesco y Antonio David Flores su flirteo, y en segundo término, definieron su intención de tener una relación seria.

Ellos deciden que eso va para delante, pase lo que pase, cuando Marta deja la casa de su madre y deciden que él se va a separar. Es entonces cuando ella se alquila un apartamento y lo decora. Es el mes de noviembre", explica Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico.

Con otras fechas adicionales que tienen que ver con la ausencia de Olga Moreno para ir a la isla de Supervivientes, en la primavera de 2021. "La ausencia de Olga en los tres meses de Supervivientes fue la clave. Ese tiempo que él estuvo solo es cuando Marta Riesco le dijo que quiere ir en serio".

Por lo tanto, si ya entonces había una relación, el origen del amor de ambos tiene que retrotraerse aún más. Hay que retroceder a octubre de 2020, cuando en Sálvame sometieron a su entonces colaborador Antonio David al "autobús del amor" debido a algunas acusaciones de infidelidad y unas fotografías comprometidas con la reportera que, entonces, se aseguró que era algo casual. En el programa de La Fábrica de la Tele vieron una oportunidad excelente y sometieron a su empleado a una particular prueba: fletaron un autobús de mujeres que aseguraban haber tenido algo con el colaborador. Fue la primera vez que sonaban juntos el nombre de la reportera de Ana Rosa y el ex de Rocío Carrasco.

Antonio David se prestó al juego y con Kiko Hernández recibió la información de ese bus… en una parada de autobús real. La broma dejó de hacer gracia a Antonio David, que veía cómo el asunto, la primera gran emboscada de Sálvame a su persona, iba cobrando forma ante sus ojos.

Natalia, Isabel, Malú… y más aseguraron en antena que habían tenido algo con el exguardia civil, que azorado, aseguraba que tendría que dar explicaciones en casa. Pese a todo, Antonio David manifestó su decisión de mantenerse en el programa. Entonces no se dijo, pero la crisis entre el colaborador y su mujer desde hacía diez años, Olga Moreno, estaba ya servida.