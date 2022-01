Ágatha Ruiz de la Prada tiene una nueva ilusión que no desvela

Agatha Ruiz de la Prada es una mujer que no para, siempre está liada con un montón de proyectos. El próximo mes de junio se va a celebrar un acto importante para la industria de la moda. Se trata de una pasarela que estará 'presentada por la diseñadora en la localidad andaluza de Ronda bajo el nombre de Vértigo Fashion Bridge. El acto de presentación se ha producido en Fitur, en el stand de Costa del Sol. A continuación se organizó un almuerzo en el restaurante de El Qüenco de Pepa, donde la diseñadora confesó que tiene una ilusión después de romper de manera amistosa con Luis Miguel Rodríguez, más conocido como el chatarrero, a pesar de lo poco que le gusta ese apodo.

"Le quiero mucho, pero es imposible volver con él. Tiene cosas muy buenas, sabe rectificar y pedir perdón, se hace querer y se lo gana, pero somos incompatibles. Tiene mucho vicio". Así lo contó.

Ágatha y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Cierto es que Agatha tiene una sonrisa que le delata lo feliz que está, y brindó con todos los presentes con una copa de cava "La Vie en Rose". Admitió que tiene una ilusión, sin dar más explicaciones.

Al preguntarle por el tema de plena actualidad, Iñaki Urdangarin , su respuesta fue muy clara. "Todas las mujeres de España estamos con Cristina. A mí nunca me gustó Urdangarin, es muy corto, le conocí en Australia en los juegos olímpicos y allí fue donde se conocieron. Yo me pondría una camiseta que pusiera "Todas con Cristina" . A mí quien me gusta es Don Juan Carlos, soy muy del Emérito.

También se mojó en política: "A mí me gustaría ser alcaldesa; Ayuso me gusta mucho y el alcalde también, es una pena que no se lleven bien y es un error. Cada vez que ella gana me pongo feliz. La noche más bonita en política fue la que ella ganó".

Un almuerzo divertido organizado por Mario Niebla del Toro, al que acudieron entre otros la diputada popular por Sevilla, Sol Cruz- Guzmán, el concejal del ayuntamiento de la capital hispalense Beltrán Pérez, el concejal de turismo de Ronda Ángel Martínez, la empresaria Raquel Revuelta y el consejero de TVE, Álvaro Zancajo, entre otros.

Ágatha se reúne con periodistas | Archivo