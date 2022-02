Rocío Flores presume de escote tras su intervención de pecho

Rocío Flores | Instagram

Rocío Flores decidió pensar en sí misma en medio de la vorágine por la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno (y el escándalo de Marta Riesco) y se sometió a una intervención quirúrgica para sentirse mejor consigo misma. Tras una notable pérdida de peso, la hija de Rocío Carrasco decidió hacerse un levantamiento de pecho, una operación que salió "genial" y por la que aún debe recuperarse unas semanas más.

Sin embargo, Rocío no ha podido esperar ha enseñar el resultado y publicó un par de fotos con un vestido para presumir de escote. "Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho, no podéis imaginar la alegría que sentí", escribió. "Aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación, solo me lo quité para la foto", añadió junto a las fotos de su vestido verde.

La joven de 25 años se sometió así a su primera intervención importante, una que seguramente le ayudará a mejorar su aspecto físico. Seguida por más de 785.000 personas en Instagram, Rocío ha de mantener contentos e informados a sus abundantes seguidores.

No es, sin embargo, el primer retoque estético de Rocío, que luce muy cambiada desde que concursase en Supervivientes y perdiese más de 20 kilos. Desde entonces, los arreglos han sido discretos pero más o menos constantes, y la joven ha mantenido una estricta dieta para no recuperar lo perdido.

Blanqueamientos de dientes, ortondoncias, pinchazos de bótox y ácido hialurónico, una remodelación de nariz, una bichectomía…. Rocío Flores no ha dejado de intentar mejorar su aspecto incluso en los peores momentos de guerra familiar.