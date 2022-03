Marta Riesco arrasa con el plató de 'El programa de AR' y planta cara a Lequio

Marta Riesco ha decidido dar un golpe sobre la mesa tras las críticas de sus compañeros de El programa de Ana Rosa por su portada con Antonio David Flores en la revista Semana. La reportera se sintió aliviada tras la publicación de sus fotos juntos comiendo en un restaurante de Madrid e intentando dar, por fin, una imagen de normalidad a su relación, algo que para muchos no ha sido más que un robado pactado con el que Marta quiere darse visibilidad.

Este jueves volvió a bajar de la redacción al plató del programa de Telecinco y no dejó títere con cabeza. Empezó con Alessandro Lequio, antiguo amigo y uno de los más críticos con Marta, a la que ha tachado de "amante" y "culpable" de la ruptura de Flores y Olga Moreno. "Estoy harta de los descalificativos, estoy harta de que me llames ‘amante’. El que más sabe de amantes de toda España eres tú, eres el primero que no deberías utilizar ese término para hablar de mí, que soy tu compañera y además he sido tu amiga", dijo muy enfadada.

La colaboradora le recordó a Lequio que ha "cometido muchos errores a lo largo de su vida", que "ha hecho daño a muchas mujeres" y no es "ejemplo de nada". "Tú no estás sentado aquí por tu trabajo, tienes que ser el primero en callarte para hablar sobre mí", añadió. "¿Tú has sido amante? ¿Has tenido amantes también?", le preguntó, a lo que el italiano no tuvo más remedio que responder que sí. La reportera le recordó que no se ha vuelto a hablar de sus infidelidades en El programa de AR porque él decidió vetar ese tema.

Después de que Lequio le recordara a Marta que iba diciendo por los pasillos de Telecinco que tenía una relación con Antonio David mientras Olga participaba en Supervivientes -siempre según la versión de Belén Esteban-, la joven volvió al ataque. "Es historia de España, todos podemos hablar de las mujeres con las que ha estado Alessandro Lequio. Has sido amante y también has puesto los cuernos. Que a ti no te ofenda me parece estupendo, incluso has estado orgulloso. Tú das ejemplo y no eres ejemplo de nada. Has vetado temas que no se pueden sacar porque eres Alessandro Lequio", le recordó.

"Has vendido fotos y hecho miles de cosas vergonzosas. El que está sentado aquí por hablar de mujeres y acostarse con ellas es el señor Alessandro Lequio", dijo. Marta reconoció que se está planteando demandar a su compañero por calificarla de "amante" y por reírse de ella. "Es una ofensa tras otra y tú estás tan cómodo porque gozas de una impunidad que los demás no tenemos. Si vuelves a llamarme amante, te voy a meter una demanda".