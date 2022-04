Ana Rosa Quintana será operada "en apenas unos días"

Ana Rosa Quintana reapareció este miércoles en las redes sociales para poner el valor el yoga, una disciplina que practica desde hace años y que le ayuda a sentirse mejor y relajarse ahora que se encuentra recuperándose de un cáncer de mama. "Cuando la diagnosticaron, lejos de abandonar la práctica y después de consultar con su oncólogo, decidió continuar. Estos procesos son duros física y emocionalmente, así es que hemos ido adaptando la práctica según las necesidades del momento", escribió su entrenadora en una publicación compartida por ambas.

"Hoy sólo puedo decir que estoy muy orgullosa de ella, de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo, de sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa. Escuchando su cuerpo de una manera más consciente, trabajando la energía con sensibilidad y respeto. Espero que este post sirva para el aliento de muchas mujeres que puedan estar en una situación similar, transmitiéndoles que se puede, de verdad que se puede", añadió.

Ana Rosa Quintana

Los compañeros de El programa de Ana Rosa celebraron que su jefa se encuentre tan bien y su mano derecha, Joaquín Prat, desveló algunos detalles sobre el estado de salud de la presentadora. "Tuvimos la suerte de comernos un cocido en casa de Ana Rosa, le dijimos que hay mucha gente preguntando por ella y se animó a subir la foto haciendo yoga, donde la ven ustedes tan espectacular", aseguró.

Además, Prat aseguró que "por su estado de ánimo y el estado físico" no aparente haber recibido quimioterapia ni que "va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en apenas de unos días. Está como siempre, un poquito más delgada. El brillo en los ojos, la actitud... Inalterable", dijo el presentador del club social, confirmando así que Ana Rosa será operada próximamente.

A través de las redes sociales, la presentadora reveló el pasado mes de febrero que se encuentra en la fase final de la quimioterapia. "Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", explicó.