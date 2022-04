El pasado martes, Jorge Javier Vázquez desprestigió el trabajo de varios medios de comunicación que estos días se han atrevido a publicar sobre la ‘operación Deluxe’, la investigación judicial de la trama de espionaje a casi dos centenares de famosos por parte de La Fábrica de la Tele, productora del programa Sálvame.

Todo comenzó cuando Belén Esteban -la primera colaboradora que aireó en directo que Gustavo González estaba siendo investigado-, se quejó de que un medio digital había publicado que Andrea Janeiro y su marido Miguel se postulaban como concursantes de Supervivientes. Al enfado de Belén le siguieron las palabras del presentador, muy molesto porque estemos desgranando la trama protagonizada por la dirección de La Fábrica de la Tele, el colaborador y paparazzi Gustavo González y el expolicía Ángel Jesús Fernández Hita.

"Últimamente La Razón la tiene tomada contigo. Publica noticias que son falsas, tendenciosas , sacadas de contexto, que no se ajustan a la realidad. Y todo lo que publique Libertad Digital, no hagan nada de caso que es mentira absolutamente todo. Pretenden enturbiar, engañar...", dijo Jorge Javier mientras Belén Esteban asentía, a pesar de que ella forma parte de la lista elaborada la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

Federico Jiménez Losantos contestó este miércoles a Jorge Javier Vázquez en la crónica rosa de Es la mañana haciéndole una batería de preguntas que, sin duda, el presentador no se atreverá a contestar en su programa investigado por la Policía Nacional. "¿Es mentira que existe ese atestado policial? ¿Es mentira que muchas de esas personas que ahora están siendo avisadas por la Policía van a interponer querellas y demandas contra esa productora y esa cadena?", comenzó en director del matinal.

"¿Es mentira que durante cuatro años habéis sido investigados -algunos como víctimas y otros como presuntos delincuentes- por conseguir de manera ilegal material para hacer ese programa rentable y ganar dinero? ¿Es mentira que han echado a los directores de Sálvame? ¿Es mentira que hay siete investigados y otros dos que pueden caer? ¿Es mentira que muchos se han enterado ahora de que les estaban espiando?", continuó Jiménez Losantos.

Sobre el paparazzi Gustavo González, que no ha vuelto a aparecer por Sálvame en semanas, "¿es mentira que actuaba como la central de los delitos que cometía y el policía y de los delitos que cometía el programa?". "¿Es mentira que se ha mandado espiar a la Casa Real? ¿Es mentira que se ha mandado espiar al entonces marido de la hermana de la reina Letizia? ¿Es mentira que se ha investigado ilegalmente al cantante Francisco?, se preguntó.

En definitiva, "¿es mentira que el juez esté instruyendo una causa?". "¿Estás mintiendo tú porque estás muerto de miedo y ya no tienes edad para acudir al INEM?", dijo directamente a Jorge Javier. "Si no es ningún delito, ¿por qué no lo habéis defendido? Si resulta que lo sabíais todo desde siempre y habéis utilizado ese canal delictivo para asuntos particulares, ¿cómo tienes la cara, cuando sale la verdad de todo esto, de decir que todo lo que se dice en Libertad Digital es mentira?".

Y terminó preguntándose: ¿Cuándo se hace el programa de Rocío Carrasco para salvar lo que al final no se ha podido salvar? ¿Quién os dijo que se podía interrumpir una instrucción judicial? ¿Quién os dijo que eso se podía parar? ¿Alguien del Gobierno a cambio de estos favores políticos os dijo que eso se podía quedar en nada?".

El director de Es la mañana de Federico apuntó que "los programas empiezan y terminan", pero "no haber delinquido durante una década ni habérselo ocultado a la gente". "Nos habéis engañado, Jorge Javier. Nos habéis estafado. Habéis presentado como cosas de investigación divertidas lo que era espionaje ilegal a particulares para hacer una parrilla atractiva (...) Os han pillado, ¿por qué no pedir disculpas?". "Ojalá podamos decir que Sálvame ha vuelto a hacer aquellos programas medio dadaístas, medio divertidos con los que nos reíamos tanto, pero si no os bajáis de eso burro, no hay pero caída que la caída de burro", concluyó.