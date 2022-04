Jesulín de Ubrique: "Tuve que pagar 70 millones de pesetas para dejar la música"

Jesulín de Ubrique acudió el jueves a El Hormiguero de Pablo Motos y allí habló largo y tendido del embarazo de su mujer, Maria José Campanario, e incluso rememoró curiosos episodios de su fugaz carrera musical.

Un concurso duro pero que, por su bagaje de torero, hace que sea más fácil de sobrellevar. "En mi profesión, claro que tenemos miedo, convivimos con él. Lo que tratamos es de controlarlo porque en cada corrida te pones delante de un toro de 500 kilos y te juegas la vida literalmente, sin trampa ni cartón".

Jesulín de Ubrique nos cuenta lo que supuso su carrera musical #JesulínEH pic.twitter.com/FJeXImnwMg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 21, 2022

Respecto a su inminente cuarto hijo, aseguró que "todo va estupendamente". Ya está en la recta final y casi es un niño de El Desafío", dijo Jesulín, desvelando por accidente el sexo del bebé en medio de una referencia al concurso en el que participan él y Campanario y que Antena 3 emite los viernes.

Respecto a su poco celebrada -aunque exitosa en su momento- fugaz carrera musical, "Con eso le di pie a mis enemigos para pisarme porque en la plaza era más complicado que lo hicieran".

Un adelanto de un momento histórico de la televisión, Jesulín cantando el musical de "Toda, Toda, Toda" en @eldesafioa3 #JesulínEH pic.twitter.com/kz9vfYX6Yz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 21, 2022

No obstante, él lo tiene claro: "Solo lo hacían por faltarme al respeto y, como me perjudicaba, decidí cortar por lo sano, dejé la música". "Tuve que pagar 70 millones de pesetas para abandonar ese mundo y cancelar hasta la gira por América", desveló.

No obstante, la nueva faceta de padre que Jesulín se dispone a reestrenar es la que le hace más ilusión. "Ya tengo dos niñas, me gustaría dos niños, pero bueno", comentó Jesulín, que, tan sincero como siempre, bromeó diciendo que "mira que no hice las Américas como torero y la si la iba a hacer como cantante, pero ahora únicamente canto para los amigos".