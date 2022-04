Almudena Cid estrena piso de soltera: así es por dentro

Almudena Cid ha empezado una vida nueva tras su separación de Christian Gálvez y ya hace vida de soltera. La exgimnasta fue vista trasladando sus pertenencias a un edificio de nueva construcción a las afueras de Madrid del que ya se conocen más detalles. No se trata del famoso piso de 225.000 euros que su exmarido le habría dejado, ya que como desveló la familia de Almudena, el loft no es más que "una oficina en un pueblo" que el presentador no fue capaz de vender "ni por la mitad".

Según adelanta la revista Semana, la vivienda de Cid es un dúplex situado en Móstoles (ciudad natal de Gálvez), tiene 76 metros cuadrados distribuidos en un dormitorio, un baño, amplio salón con grandes ventanales y cocina americana y una terraza para disfrutar del buen tiempo. En cuanto a las zonas comunes, el edificio cuenta con un gimnasio muy equipado, una plaza de garaje y conserje 24 horas. La zona cuenta con la tranquilidad que Almudena busca, tan solo a 20 minutos de la capital.

Aunque la mudanza es reciente, la actriz ya ha mostrado algunos rincones de su casa, todavía sin amueblar por completo. En sus últimos stories de Instagram se puede ver cómo practica gimnasia rítmica en casa gracias a la amplitud del salón. Su familia y amigos la han ayudado a elegir los muebles y la decoración, algo tedioso para ella, tal y como ha contado con mucho humor en las redes sociales.

El sencillo dúplex no tiene nada que ver con el chalet de Boadilla del Monte que compartía el matrimonio, aunque Almudena Cid está feliz con esta nueva etapa de su vida. Hace unos días la gimnasta concedió una entrevista a la revista InStyle en la que habló sobre el dolor que había sentido al separarse. "He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso! (…) Estrenamos el 1 de diciembre, coincidiendo con mi ruptura y para mí el tener un compromiso firme con compañeros, con un contrato y conmigo misma me ha ayudado a aceptar que la vida sigue y que no merece la pena ser parada", aseguró.

Además de algunas propiedades del presentador, el acuerdo de divorcio incluye una suerte de cláusula de cordialidad que solo conocen ellos, pero que podría significar mantener la discreción ante los medios de comunicación. Hubo, eso sí, una negativa en esta negociación: Gálvez no ha querido concederle a Cid una pensión compensatoria por los años de matrimonio. Tras asesorarse al respecto, llegó a la conclusión que era más fácil ceder los bienes mencionados para agilizar el trámite.