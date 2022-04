Un año más Elsa Pataky se ha trasladado desde Australia para presentar la nueva línea de la marca española de zapatos Gioseppo. Según contó, le gusta venir para ver a familia y amigos, suele quedarse una semana y mientras que ella está fuera de casa, los niños se quedan con el padre, el famoso actor Chris Hemsworth.

"La última vez que estuve fue el verano pasado, vine con mis hijos, mi marido estaba rodando en Europa y aproveché para estar dos meses. Fue un viaje estupendo, a uno de mis hijos le encanta y dice que le gustan las tradiciones españolas, nos hace mucha gracia. El roscón de Reyes, las uvas, en Australia no existe, y les llama mucho la atención. La comida les gusta a todos, a Chris le encanta. El jamón les gusta mucho y la tortilla de patatas, aparte la paella, mi madre la hace muy buena, nada que ver con la mía. Lo que más echo de menos es la comida española". Así lo contó reconociendo que no es una experta cocinera.

Elsa Pataky y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Está feliz en Australia, y tiene muy claro que no quiere volver a vivir en España. "De allí no me saca nadie, si regresara tendría que vivir en Madrid, ya estoy acostumbrada a vivir al aire libre, cuando llevo aquí unos días ya me empiezo a agobiar, y eso que yo he nacido aquí y he vivido en ciudad, pero ya no podría. Allí no tengo niñera, lo hago yo todo, y reconozco que cuando Chris está me ayuda muchísimo, es un buen padre y se involucra mucho. Ahora se ha quedado él con los niños. No se sí alguno seguirá nuestros pasos, están muy acostumbrados a estar entre cámaras y ya le han perdido el respeto, ya se verá. Para ellos ver a su padre en el papel de Thor es muy normal, a uno le encanta ir a los rodajes con él, los otros dos pasan totalmente. He rechazado trabajos para estar con ellos, porque no me lo quería perder, ahora que ya no son tan pequeños, al ser más independientes ya puedo hacer más cosas".

Reconoce que le va muy bien en su matrimonio y no suelen hacer caso cuando se comenta si hay o no crisis. "Somos una pareja muy aburrida, porque no hay nada nuevo, no hemos montado ningún escándalo. No suelo leerlo, porque no puedes dejar que te afecte, a Chris le da más rabia que a mí. Nosotros somos una familia normal, tenemos momentos mejores y peores, pero es lógico. Yo tengo más carácter, a mí me sorprende cómo hablan las madres australianas a sus hijos, nada que ver con nosotros que damos cuatro gritos", dijo entre risas.

Le encanta el deporte y se cuida mucho. "Sobre todo hago mucha pesa, como poco entreno 3 días a la semana, para glúteo levanto 80 kg, y para brazo y hombro, hasta 60. El brazo de la Reina me encanta, soy muy fan de ella, y cuando escribí el libro se lo envié." Dentro de un tiempo volverá a presentar una línea de belleza totalmente natural que saldrá a finales de mayo.