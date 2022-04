Este miércoles se pudo ver a Rocío Carrasco en Sevilla, pletórica ante el segundo concierto homenaje a su madre, Rocío Jurado, pero su aparición resultó totalmente eclipsada por la entrevista que Olga Moreno concedió a la revista Semana. En ella hablaba sobre su separación con Antonio David y y lo decepcionada que está por cómo ha actuado tras el fin de su matrimonio y el inicio de la relación de él con Marta Riesco.

Rocío Carrasco confesó a Europa Press que no espera que ningún miembro de su familia materna vaya al homenaje, eso sí, les dejó la puerta abierta por si alguno quiere pasarse y disfrutar del espectáculo: "El que quiera venir, que venga, es un acto público, no tengo ningún tipo de problema" y añade: "Si quiere disfrutar y verlo, que venga".

En cuanto a si ella invitaría a alguno de ellos para que fuese a la actuación, Rocío nos asegura que: "No, no, no, ni lo voy a hacer" y confiesa que: "Tampoco es algo que me quite el sueño, tampoco me interesa". No cabe duda de que la hija de la Jurado está viviendo uno de sus mejores momentos y ahora no tiene tiempo de pensar en las desavenencias familiares.

Rocío también contestó sobre la situación en la que se encuentra Marta Riesco pero trató de esquivar el tema, asegurando que: "Es que yo no tengo nada que opinar, sobre eso, no, no es una historia que vaya conmigo" y añade: "Conmigo no va para nada" "No tengo nada que decir, he dicho antes que... bueno, el que avisa no es traidor", dejando claro que Antonio David tiene ese patrón a la hora de actuar.