Vive preocupado Imanol Arias desde que hace cinco años el Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, le comunicó un desajuste en sus declaraciones de renta y patrimonio, detectándose que a través de un despacho de abogados, Nummaria, se ocultaran ingresos de las empresas del popular actor. Una vez que Imanol acudió a la cita donde se sustanciase el presunto delito, llegó a un acuerdo para ir pagando a plazos la cantidad abultada que se le reclamaba. No obstante tiene pendiente el juicio, enfrentado a una pena de treinta y dos años de cárcel y una multa millonaria. La fecha de esa vista aún no se conoce, lo que acentúa más, si cabe, la incertidumbre que pesa sobre el protagonista de Cuéntame lo que pasó, popular serie que, por cierto, tras veintidós años de permanencia en antena aún no se sabe si será o no clausurada en la próxima temporada; quizás pudiera volver el año que viene, ya para darle el finiquito.

Con el verano, que suele pasar en su chalé gaditano, Imanol Arias se siente en la cuerda floja, después de "haber metido la pata" hace tres meses durante una entrevista concedida en TeleBilbao al programa La Kapital, donde "en un calentón verborreíco" como él mismo calificó, dirigió ácidas críticas a Televisión Española: "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país". Al día siguiente le cayeron encima muchos reproches, de la propia productora de Cuéntame, Ganga, y de trabajadores del Ente Público.

Producto de los nervios cuando pronunció tales frases, Imanol, que siempre ha sido juicioso y responsable, pidió perdón, hasta casi humillarse. Ello le honra. Pero queda en el aire, como decíamos, si continuará en el final de Cuéntame. TVE aún no ha renovado la que sería la temporada final de la serie, que se inició el 13 de septiembre de 2001 y ha seguido a lo largo de veintidós temporadas, ya con un notable descenso de audiencia, cifrada últimamente entre un millón y poco más de telespectadores, cuando en tiempos pasados llegó a registrar cinco millones. Pese al esfuerzo de los guionistas, ya cansaban bastante las historias de la familia Alcántara. Decepcionó a muchos la muerte del protagonista hace un año, personaje que luego ha vuelto a reaparecer, siguiendo el procedimiento que en lenguaje cinematográfico se denomina "flashback".

Esta última primavera ha estado representado en teatro La muerte de un viajante. Pero cuanto ganara allí no se acerca ni por asomo a la cantidad percibida en Cuéntame. Le ha servido, por supuesto, para ser considerado un magnífico actor. Investigado por cuanto supuestamente poseía, se ha sabido que era propietario de dos parcelas en Tarifa. Levantó un chalé suntuoso en la playa gaditana de Atlanterra, en Zahara de los Atunes, al lado de Barbate, donde naciera el infortunado "Paquirri". En Madrid, se le atribuye poseer dos pisos, un apartamento, varias plazas de garaje. Parece que tenía algunos otros negocios, que fue retirando, como uno de vinos. Hubo de prescindir de algunas de las referidas propiedades para hacer frente a lo que tuvo que pagar al principio a la Agencia Tributaria.

Nacido hace sesenta y seis años en el pueblo leonés de Riaño, que resultó anegado bajo las aguas de un pantano, marchó con su familia al País Vasco. Y así se considera de esos lares aunque no naciera allí. Su vida sentimental, plagada de amores repentinos en su juventud, quedó atemperada por su primera boda con la actriz Socorro Anadón (1982-86), luego con su larga convivencia junto a la licenciada en Derecho y actriz Pastora Vega (1984-2009), padres de dos hijos y, finalmente, con su segunda esposa, Irene Meritxell, con quien se casó en 2017 tras un tiempo unidos, para separarse en dos ocasiones, la última ya definitiva. No se le han conocido al actor otras íntimas relaciones femeninas últimamente. ¿Está en verdad solo?