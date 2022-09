Esther Doña da las explicaciones que ella considera

Esther Doña, después de unos días de silencio, finalmente ha respondido a las inquietudes de este periodista, con el que mantiene una buena relación.

La que hasta hace unas semanas era la novia del juez Santiago Pedraz, con el que incluso había anunciado que iban a contraer matrimonio, me ha aclarado que ella ya ha hecho las declaraciones pertinentes sobre su distanciamiento del magistrado, y recalca que "he puntualizado un tema de fechas". Hemos de suponer que Doña, hace referencia al momento exacto en que rompió con el juez. Esther añade que no va a hablar más. "Tienes que entender que la situación es delicada".

#VÍDEO | Primeras declaraciones de Esther Doña tras su ruptura con Santiago Pedraz: "Soy la primera sorprendida en la manera de actuar que está teniendo. Esta relación se ha roto, que cada uno sigamos nuestra vida, nuestro camino" https://t.co/LgiXZC3EdS pic.twitter.com/Vv7FNpV5NL — CHANCE (@CHANCE_es) September 1, 2022