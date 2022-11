Santi Millán cuenta cómo acabó el drama de su vídeo sexual

El presentador Santi Millán ha superado la polémica de su video sexual filtrado con una amante. No solo sigue con su esposa, Rosa Olucha, que defendió a su marido asegurando que se trataba de un "ataque" a su intimidad.

En redes sociales, Olucha explicó que "existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. Hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal".

Ahora es el propio Santi Millán quien, en una entrevista para El Televisero, explica qué pasó con el embrollo de la filtración de ese vídeo privado.

"Es un tema del que no hay mucho que decir. El proceso judicial sigue su curso, ya sabemos que estas cosas llevan su tiempo. Pero lo único bueno que si puedo decir es que se consiguió identificar a los culpables", ha explicado el presentador de Got Talent, dando a entender que la investigación se ha desarrollado y llegado a buen puerto.

Todo sigue adelante y con normalidad, por tanto, también en su vida profesional, de la que asegura que "no me puedo quejar porque estoy trabajando mucho y en proyectos que me llenan y que me hacen feliz".