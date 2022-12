Inesperado cara a cara de Alba Carrillo y Bea Jarrín: "Hundiste la cara en el cuello de Jorge"

Inesperado cara a cara el que se vivió este jueves en el programa Fiesta presentado por Emma García. El espacio de Telecinco consiguió en exclusiva el testimonio de Bea Jarrín, la reportera de Cuatro al día, y tercera en discordia en el culebrón protagonizado por Jorge Pérez y Alba Carrillo.

Según las informaciones surgidas en las últimas horas, la periodista habría tenido un peligroso acercamiento al guardia civil durante la fiesta de Navidad de Unicorn, algo que habría desatado los celos de la modelo. La propia Jarrín acudió al programa Fiesta para aclarar todo lo relacionado con esa noche, asegurando que lo único que la une a Jorge es una bonita amistad y que en ningún momento ha intentado tener nada con él.

Después de la intervención de Bea Jarrín, Alba Carillo apareció por sorpresa en el plató después de dejar plantado al programa el martes pasado: "Vengo a saludar, porque he venido a Mediaset y sabía que tenía que venir a mi programa", dijo, tras dos días apartada de la televisión y entre rumores de una posible entrevista en Sábado Deluxe. Un detalle conciliador con Emma García y sus compañeros que duró apenas unos minutos pues al cruzar con Bea Jarrín, Alba no dudó en increparla y terminó saliendo del plató.

Antes de eso, Alba agradeció los mensajes de cariño y ánimo que ha recibido aunque reconoció estar "empachada" del tema de Jorge Pérez y quiere cerrar pronto este capitulo. "He venido porque está aquí todo el mundo hablando y la que tienen que hablar soy yo", dijo, haciendo referencia a la periodista de Cuatro. "Están aquí todas hablando de Alba Carrillo en vez de estar ganando el Pulitzer. Vienen a contar mi historia, y mejor cubrir la guerra de Ucrania", unas palabras que hicieron reaccionar a Bea Jarrín, que apareció por sorpresa en el plató para defenderse.

"Yo no te he faltado al respeto", dijo la periodista, intentando mantener una conversación cordial con Alba. En ese momento, la ex de Feliciano López sacó la artillería pesada: "Te vi con la cara hundida en el cuello de Jorge, ¡a cubrir la guerra de Ucrania!". Al sentirse acorralada, Alba se alteró y lamentó haber acudido al programa: "Me he equivocado al venir". "Yo vengo a trabajar, no estoy aprovechándome de nada, lo estoy pasando fatal y no te he faltado al respeto", insistió Jarrín. "¡Con esta señora no quiero hablar nada!", concluyó Alba abandonando el plató.

Emma García se disculpó ante Jarrín y los espectadores por la tensa situación. Respecto a Alba, el programa espera que vuelva al trabajo el fin de semana, por lo que la entrevista en el Deluxe aún no estaría confirmada.