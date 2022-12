Jorge Javier Vázquez se agranda el pene: "Me ha quedado muy bonito"

Jorge Javier Vázquez ha decidido solucionar uno de sus traumas personales. El presentador de Sálvame ha decidido pasar por el quirófano para operarse el pene, en concreto para agrandarlo.

"Me ha quedado muy bonito", ha dicho Jorge Javier en el Deluxe del viernes, confesando también que "siempre tuve un complejo y no viene mal algo más de contundencia".

"Ya le he puesto solución, me han inyectado ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso, como muy juvenil, es que con los años todo se resiente", contó.

Jorge Javier, sin embargo, ahora mismo no tiene pareja sentimental. Tras su ruptura con Paco, con el que estuvo conviviendo durante un largo periodo de tiempo, el catalán no ha vuelto a encontrar el amor de manera estable. No obstante, siempre ha estado junto a su ex en los malos momentos, como cuando sufrió un ictus.

El presentador habló con sinceridad de su vida privada a Susi Carmelo, invitada especial del programa. Aseguró que su ex se merecía recibir una parte importante de su testamento, desvelando que le ha dejado un piso en Madrid y dos millones de euros en efectivo.