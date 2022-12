Ataque de celos de Ana María Aldón con Isabel Luna por Ortega Cano: "Estoy preparadísima"

"Aguantando el chaparrón". Así aseguró estar la cantante Isabel Luna, supuesta nueva "amiga" de Ortega Cano, ante la oleada de nuevas informaciones sobre su posible relación con el torero.Fiesta reunió en el mismo plató y frente a frente a Isabel Luna y Ana María Aldón, respectivamente la nueva "amiga" y la futura ex de Ortega Cano. Y, naturalmente, hubo tensión entre ellas.

Isabel Luna aseguró que las últimas imágenes con Ortega se deben a un viaje al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para un "asunto profesional", exclusivamente.

Mientras tanto, Ana María Aldón no le quitaba ojo de encima. "Estoy atenta por si preguntas", dijo la hasta ahora pareja de Ortega cuando llamó la atención su gesto suspicaz.

Y ahí fue cuando Ana María no pudo reprimirse, dudando del as palabras y la relación de su interlocutora con su todavía marido. "Bueno, una amistad de muchos años… En diez años no me ha hablado nunca de ti, ¿por qué? Ahora se acuerda todos los días de ti. Porque tengo entendido que os mensajeáis bastante", dijo con ironía.

Isabel Luna trató de apaciguar ánimos y explicarle a Ana María Aldón que "tú estás en tu momento de separación. Cada uno tiene que separar su vida y es normal que uno se aferre los amigos". Al tiempo que aseguró que lo suyo con Ortega Cano "ha sido una cosa circunstancial, la verdad". "Tú estarás con tus amigos, y tu todavía marido estará con los suyos", le dijo.

Ana María Aldón, orgullosa, negó entonces tener celos de las nuevas amistades de su marido. "¿Celos? Yo estoy preparadísima para que rehaga su vida", zanjó.