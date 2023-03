Alba Díaz se negó a conocer a su abuelo Manuel Benítez 'el Cordobés'

Vicky Martín Berrocal visitó este miércoles el plató de El programa de Ana Rosa para hablar sobre el encuentro de su exmarido, Manuel Díaz 'el Cordobés', y su padre, Manuel Benítez. El esperado abrazo entre padre e hijo tuvo lugar el pasado 14 de febrero cuando se dejaron ver juntos, felices y agarrados del brazo, poniendo punto y final a décadas de desavenencias. Un momento histórico que según la diseñadora, se viene fraguando desde hace tiempo: "Esto no es de hoy, llevan un año y pico", confesó sobre el acercamiento entre ellos.

"Yo me atreví a decirle a Manuel Benítez 'este es tu hijo'. Yo tenía 17 años. No me dijo que no. Han pasado 54 años para que veamos esa pedazo de imagen", dijo la empresaria recordando los años que pasó junto al torero. "Yo a Manuel Benítez le he tenido mucho cariño. Hace dos años que sabía que esto iba a pasar. El ha tenido que aguantar muchas cosas. ¿Le hubiera gustado hacerlo antes? Probablemente". Para Vicky, este encuentro se ha producido gracias a la generosidad y "el no juzgar" de su exmarido.

Cree que ahora el padre de su hija es "un hombre completo": "Solo le faltaba su padre. Son 54 años y se lo merecía. Todo esto llega en esta vida. Y todo pasa cuando tiene que pasar. Por fin ha pasado lo que tenía que pasar. Esto es una felicidad para todos. Yo estoy feliz, llevo tiempo viviendo con esta historia", reconoció durante su entrevista con Ana Rosa Quintana.

Alba Díaz no quiso conocer a su abuelo

La que durante un tiempo se negó a ver a su abuelo fue su hija Alba Díaz: "Hubo un momento que dije: 'Si el acercamiento no llega, me encantaría que la niña sí conociera a su abuelo'. Mi hija me dio una contestación que ahí entendí quién era mi hija", comentó sobre la reacción de Alba a la petición de su madre. "Dijo: 'Yo no pienso conocer a mi abuelo si mi abuelo no conoce a aún a mi padre. Esto no va a pasar, mamá'. Y ahí lo dejé (…) Mi hija tiene un abuelo, y un abuelo de carne y hueso. Es una felicidad para todos".

Hace apenas unas horas el veterano torero ha sido condecorado con la Medalla de Andalucía en la fecha donde se celebra el Día de su comunidad. En esta cita tan importante, celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el maestro estuvo arropado por sus seres queridos, entre ellos, su mujer, María de los Ángeles Quesada, así como sus hijos Julio y Manuel. Este acudía a la gala acompañado de su esposa, Virginia Troconis, y su hija pequeña, Triana.