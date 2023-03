La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Beatriz Miranda para abordar todas las noticias de la actualidad social. Centrada totalmente en el "shock" creado por Ana Obregón tras haber sido madre por gestación subrogada a los 68 años en Miami.

Un caso que Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, comparó con otros casos recientes de famosos como el de los hijos de Miguel Bosé y las gemelas de Tita Thyssen, y que demuestra que "la ley y la biología hace tiempo que se separaron".

Existen muchas teorías de cómo Ana Obregón ha llevado a buen término la llegada de este nuevo bebé, que también se llamará Ana. Y también del reportaje que publica en una impactante portada la revista ¡Hola!, revista con la que mantiene una buena relación.

Una de las preguntas clave es, sin duda, cual es la "carga genética" de la niña, dijo en esRadio Jiménez Losantos. Un asunto "complejísimo" que, a juicio del director de Es la mañana de Federico, podría calificarse como "biológicamente aberrante y biográficamente comprensible". A este respecto cabe preguntarse por la identidad y el papel del amigo que, según la revista, ha acompañado a Ana en todo el proceso.

Tal y como aseguró Beatriz Miranda, y sea el caso que sea, resultaría comprensible dado el "dolor que ha sentido ella y que nadie se puede imaginar", en referencia a la pérdida de su hijo Aless Lequio (además de sus padres en fechas más recientes).

Otra cuestión es la familiar de la propia Ana Obregón. Y en este punto, Jiménez Losantos opinó que resulta igualmente "complicado" dado lo "difícil que es separarlo de la persona famosa" que es la condición de vida de Ana Obregón. "De las cosas que no me han gustado en Ana pero respeto, porque lo que habrá pasado que es inimaginable y lo que haga será comprensible, es que fueron un disparate las dos veces que presentó las Campanadas", dijo en referencia a su pronta vuelta al trabajo nada más perder a su hijo. Algo de lo que la gente de su entorno debió advertirle, "y a lo mejor alguien se lo dijo y no hizo caso".

Finalmente, y dado que el tema está todavía inconcluso, Federico aseguró "entender que se lo haya planteado como un homenaje a su hijo. Como haya llegado la niña no sé, pero el sentido es ese".