Julia Janeiro reacciona en sus redes al duro ataque de Belén Esteban

Julia Janeiro ha vuelto a ser actualidad después de que Belén Esteban la acusase de "no tener ni oficio ni beneficio". La influencer se ha visto salpicada por la guerra entre su padre y la colaboradora de Sálvame que se ha avivado en los últimos días después del anuncio de una entrevista del torero en Mi casa es la tuya. En el programa presentado por Bertín Osborne, Jesulín habla de su faceta como padre y de cómo está afrontando el nacimiento el pequeño Hugo.

Al escuchar al padre de Andrea hablar sobre este tema, Belén le recriminó la nula relación que ha tenido con su primogénita señalando que el verdadero padre de su hija es Miguel Marcos, su marido. Unas palabras que tal y como señaló la tertuliana, espera que "no le pasan factura" con su hija, a la que un juez concedió el anonimato y razón por la que Jesulín de Ubrique tiene "mucha suerte": "Si ella me dejará hablar, madre mía. Haría más audiencia que Tu cara me suena. Pero ese día no va a llegar porque ella no quiere. Ella es lo que más quiero en mi vida y su padre no sabe ni dónde ha estudiado. No sabe nada de ella".

Mientras que Andrea está completando sus estudios "con matrícula de honor", otras (refiriéndose a Julia Janeiro) "no tienen ni oficio ni beneficio". Por este motivo, Belén no entiende que Jesús premie a los hijos que tiene con María José Campanario y no tenga ningún detalle con su la hija que comparten: "No le echo la culpa a María José porque el que tiene la culpa eres tú. Hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos y que está haciendo prácticas. Bien orgulloso tendría que estar de ella. Cuando a un hijo le compras algo, si tienes cuatro al otro también".

La reacción de Julia

Este viernes por la mañana Julia ha reaccionado por primera vez desde que estalló de nuevo la guerra. Lo ha hecho a través de las redes sociales con un storie de Instagram donde celebra el gran dato de audiencia que hizo la noche anterior su padre tras su visita a El Hormiguero. Evita así entrar al barro para no tener problemas con su hermana mayor, a la que tiene un gran cariño pese a la distancia.

Con esta publicación Julia pone de manifiesto el gran cariño que el público sigue sintiendo hacia su padre a pesar de las críticas que recibe los platós de televisión. Un nuevo periplo en la pequeña pantalla que no ha hecho más que comenzar, pues además de la emisión de su entrevista con Bertín Osborne en Telecinco, será uno de los aspirantes de la nueva edición de Masterchef Celebrity.