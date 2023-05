Irene Urdangarín cumple 18 años y abre la puerta al divorcio de sus padres

Tres de las cuatro nietas de Juan Carlos I y Sofía de Grecia compiten en belleza, altura, cabello rubio y preparación académica desde la portada de Hola. Aunque la foto grande se la queda Irene Urdangarín, porque cumple la mayoría de edad el próximo lunes 5 de junio y porque se trata de imágenes exclusivas.

La revista publica varias fotos de la joven, una adolescente que le saca varios centímetros a su madre (mide 1,80 centímetros) y asegura que Irene es sociable, resuelta, divertida e independiente, además de tímida y discreta. "Se apunta a todo, le encanta la música, lee muchísimo (en inglés), le gusta ir a Misa con su madre y sabe tocar el piano. Es fuerte, un crac en deporte – esquí, natación, tenis, running, vela – y muy buena en idiomas. Habla francés e inglés a la perfección, español, aunque su vocabulario no es tan amplio como el de sus hermanos, catalán y se defiende en alemán". "Tiene misterio", añade Hola.

Tanto, que no hay ni una noticia de qué universidad y estudios ha escogido. Dice la revsista que en los últimos dos años ha bajado su rendimiento académico y que su madre ha estado muy pendiente de ella, y que podría estar perdida en cuanto a qué estudiar, como tantos jóvenes de su edad.

En las imágenes, tomadas hace unos días, vemos a la joven paseando con su madre y su hermano por las calles de Barcelona. Al parecer, la familia acudió al concierto de Coldplay, aunque no hay fotos del momento.

Dice Hola que no va a celebrar su 18 cumpleaños con una fiesta de puesta de largo, y que hará coincidir su graduación en bachillerato con el de su aniversario el 16 de junio. Se espera que acudan su padre, Iñaki Urdangarín, y su abuela Sofía, en el que, que sepamos, será su primer encuentro desde que descubrimos la infidelidad del exduque.

Para ese día Cristina e Iñaki podrían estar divorciados: hasta ahora no han firmado este trámite para no pasar por el juzgado y tener que firmar un convenio expreso de guardia y custodia de su hija pequeña.

Un apunte más: sobre el hombro izquierdo de Irene cuelga el bolso de Chanel modelo 2.55, valorado en 9.500 euros.

Tamara se ingresa en una clínica para perder peso

La revista Semana asegura tanto en su edición impresa como en la digital que Tamara Falcó ha decidido acudir a la Clínica Buchinger, centro especializado en los tratamientos detox y en la pérdida de peso, para ponerse a punto de cara a su boda.

Apenas quedan 40 días para el enlace y Tamara ha querido repetir la experiencia que vivió hace siete años, cuando logró adelgazar los 20 kilos extra que había cogido debido a su problema de tiroides, según dijo ella.

Semana explica en qué consiste el tratamiento, que básicamente trata de no comer, y explica que podría costarle a la marquesa 30.000 euros.

Por su parte, Hola, como todas las semanas hasta que se celebre la boda, publica un reportaje dedicado a Tamara. Esta vez, Falcó posa con la ciudad de Nueva York de fondo y conversa con Wes Gordon, el autor de su traje de novia definitivo (se supone). El modisto confirma que el diseño final ya está elegido y que "Tamara se mostró muy abierta aunque llegó con un punto de vista claro sobre el aire del vestido". "Su musa nupcial es Grace Kelly así que intentamos crear algo que evocara esa sensación de aire y elegancia".

Sara Carbonero y Nacho Taboada ya viven juntos

Semana lleva a portada a Sara Carbonero, que celebra su primer año de relación con Nacho Taboada, el músico zaragozano que, según la revista, "le ha devuelto la ilusión y la fe en el amor".

A través de una secuencia de imágenes en las que la estilosísima Sara no sabe que la están fotografiando, vemos a la pareja en actitud cariñosa durante sus quehaceres diarios. Asegura Semana que la pareja ha dado un paso más en su relación con la mudanza del cantante a la casa que la periodista tiene en la urbanización de La Finca, en Madrid.

Al parecer, Nacho ya conocía a sus hijos y a la familia de la influencer y todo ha surgido "de manera natural". Incluso conduce por Madrid el coche modelo Mini que Íker le regaló a Sara cuando todavía eran pareja. Lo más importante es que Sara acaba de pasar por el oncólogo para realizar una revisión rutinaria y todo ha salido bien.

Iker tiene nueva ilusión hasta que lea ‘Semana’

A la espera de que Íker Casillas desmienta a Semana, la revista publica varias fotos que no confirman una relación, pero que sí demuestran que el futbolista salió a cenar y terminó la velada en su casa con una nueva acompañante.

El deportista, obsesionado con negar cualquier información que afecte a su vida sentimental, ha sido retratado a la salida del restaurante Tatel, en el que hasta hace unos días trabajaba Íñigo Onieva. No nos engañemos: se trata de uno de los más concurridos de Madrid, no muy apto si no quieres ser cazado.

Ella es una modelo de origen sueco llamada Michaela Sorle, tiene 36 años y comenzó su carrera en 2004. Un año después participó en el concurso de Miss Polonia. También ha trabajado como actriz en series de televisión o en el reality para encontrar novio ‘True Love’. No tiene instagram, al menos abierto, y se desconoce qué une a esta pareja. Semana apunta que Casillas estuvo en Varsovia, capital de Polonia, hace unas semanas.

En las fotos, Íker y Sorle salen del restaurante y ponen rumbo a la casa del guardameta a bordo de su coche para rematar la velada.

Alonso y Melissa Jiménez, pareja por sorpresa

Hola confirma con una fotografía los rumores que suenan desde hace unos días y que relacionan a Fernando Alonso con Melissa Jiménez. En la imagen, tomada hace unas semanas en Garraf, localidad cercana a Barcelona, el piloto y la periodista están en el interior del coche del conductor. No hay besos ni abrazos, sólo comparten habitáculo. Pero ya es suficiente para que pensemos que van en serio.

Según la revista, Fernando y Melissa llevan juntos cerca de dos meses. Él ha ido a visitarla a la zona de Sitges, en la que se instaló la periodista a principios de año con sus hijos. Incluso conoce a su familia. Allí ha coincidido con los hijos de la reportera, tres niños nacidos de su matrimonio con Marc Bartra, del que Melissa se separó en 2021. Hola añade además que Fernando Alonso es amigo de Antonio Jiménez, el padre de Melissa, que también se dedica al mundo del motor como ingeniero del equipo de motociclismo Aprilia.

Los rumores empezaron a sonar hace solo unos días, a mediados de mayo, cuando un admirador de Alonso publicó una foto del piloto en la puerta del Instituto Oceanográfico de Mónaco. Los observadores más avezados ampliaron la imagen y vieron que en el recinto entraba Melissa con uno de sus hijos.

Cóctel de noticias

Rania de Jordania prepara la inminente boda de su primogénito. Vemos en Hola a la reina jordana durante la fiesta de la henna, una celebración tradicional en la que ha participado con su futura nuera y sus dos hijas. Y también Miriam Ungría, casada con un príncipe árabe. Rajwa Al Sarif y el príncipe heredero Hussein se casan este sábado.

Raquel Perera avanza el contenido de su libro en Hola. La exmujer de Alejandro Sanz ha escrito "Para que no te olvides", una carta de amor a sus hijos en la que narra su catarsis personal. Perera vuelve a estar en boca de todos ahora que el cantante ha confesado que está pasando por un mal momento anímico.

Belén Esteban va a seguir en la tele. Diez Minutos le dedica su portada con motivo de la presentación de su último gazpacho.

Telma Ortiz y Paloma Rocasolano, fotografiadas con la pequeña Erin. La hermana de la reina Letizia sigue siendo uno de los personajes más herméticos y misteriosos del panorama rosa. Esta vez es Semana la revista que se ha hecho con unas fotos en las que la vemos con su madre y su hija pequeña. La niña pasó unas horas con su abuela, a la que se le cae la baba. Después su madre fue a recogerla y se reunió con le padre de la criatura, el abogado Robert Gavin.

Joaquín Prat consolida su relación con Alexa Pla. Tanto, que Semana les dedica un hueco en su portada. El presentador y su novia disfrutan del mar y los barcos en Palma cada vez que pueden.