Tamara Falcó juega al despiste: su verdadero plan antes de la boda

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar para abordar todos los temas relacionados con la actualidad social. Centrada una vez más en la boda de Tamara Falcó y sus preparativos. Sin ir más lejos, la marquesa desmintió a este mismo medio que estuviese recluida en la clínica Buchinger para perder peso… pero a la vez se guardó parte de la información.

Tal y como señaló Beatriz Cortázar en esRadio, Tamara sí piensa internarse pero, en primer lugar, todavía no ha ocurrido, y en segundo, no será para perder peso sino para otro tipo de "arreglos".

"Ella tenia pensado de antes ir a la clínica, no de adelgazar sino a relajarse, desintoxicarse, darse paseos playa y masajes…". Este tratamiento que también ofrece la Buchinger de Marbella, evidentemente, repercute en la belleza y peso del cliente, dado que tiene "partes de dieta y partes de ayuno para tirar toxinas de alcohol, grasa, estrés".

Tal y como explicó también Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana de Federico, con estos tratamientos "a partir del cuarto día tienes diez años menos, porque hay masajistas que te hacen los poros, te trabajan la piel y cabello, y siempre estás controlado por médicos".

"Lo que me ha dicho Tamara es que no ha ido -explicó Cortázar en esRadio-. Pero de momento. Ella sí va a pasar por la Buchinger y va a hacer esos tratamientos preboda. Cosas de cuidado, de belleza, de meditación y relajación. Eso es algo que tenía previsto antes de haber engordado, pero no lo va a hacer ahora mismo". "Y es que lo que sí es seguro es que este jueves estará en El hormiguero y luego por aquí un poquito más, y luego ya se irá".