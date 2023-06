Karelys Rodríguez, sin piedad contra Lucía Rivera y sus "tonterías"

Karelys Rodríguez, la mujer que hizo tambalear el ya exmatrimonio de Cayetano Rivera y Eva González en 2019, está de regreso. La canaria saltó a la luz tras la publicación de unas fotografías en las que aparecía junto al torero en Londres en actitud muy cómplice. Esto desató un revuelo mediático y convirtió a Karelys en una de las mujeres más buscadas de la prensa del corazón, popularidad que aprovechó convirtiéndose en colaboradora de televisión (sin mucho éxito).

Tras darse cuenta que los medios no eran lo suyo, Karelys se apartó y se centró en su futuro profesional. Mientras, Cayetano y Eva González consiguieron superar aquella etapa, hasta que el pasado mes de octubre decidieron poner punto y final a su historia de amor tras más de 13 años juntos y un hijo en común.

Lucía Rivera

Ahora Karelys está de vuelta, no solo para dar su opinión sobre las cuestiones de la vida del diestro sino también para criticar la publicación de las polémicas memorias de Lucía Rivera, donde cuenta la complicada relación de padre e hija. Un libro que no parece ilusionar demasiado a la canaria: "¿Tú crees que tengo tiempo para leer esas tonterías? No es importante para mí, no lo voy a leer. Bien por ella si no tiene nada más que hacer, pues muy bien", ha dicho Karelys frente a los micrófonos de Europa Press.

La abogada cree que hay intereses económicos en la decisión de sacar este libro: "Cuando nos conviene, hay buena relación, y cuando no, hay mala relación, no sé".

También ha dado su opinión sobre la separación de Cayetano con la madre de su hijo. "A todo el mundo le ha sorprendido porque eran la pareja perfecta, o sea, imagínate", ha dicho con ironía sobre la ruptura del matrimonio. Para terminar, la canaria ha sido muy tajante sobre el futuro del hijo de Carmina Ordóñez y María Cerqueira, su nueva ilusión: "Las relaciones siempre duran cuando hay valores por medio como la lealtad o los principios".