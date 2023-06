Eva González ha decidido reaparecer públicamente y lo ha hecho de manera espectacular. Como invitada a la fiesta de Brugal, la modelo y presentadora, que ha reducido sus apariciones públicas tras su separación de Cayetano Rivera, era consciente de que Iker Casillas y el torero iban a ser un tema de conversación para los periodistas.

Centrada en su hijo y en su faceta de presentadora de La Voz, Eva González se mostró discreta sobre la ruptura con Cayetano y la nueva relación de éste con la periodista María Cerqueira que se dio a conocer el pasado mes de febrero. "Cuanto mejor esté él mejor estará mi hijo", fueron sus palabras al respecto, liquidando por tanto los rumores de algún tipo de reconciliación amorosa tal y como se especuló antes de la aparición de la portuguesa.

La sevillana se explayó más con su encuentro con Iker Casillas, también expareja suya, en la despedida y fiesta posterior del futbolista Joaquín Sánchez, amigo común de ambos. Ambos coincidieron y la imagen resultante sorprendió a todos los presentes dado que tanto Eva como Iker permanecen solteros.

"Hay mogollón de titulares de eso y no sé por qué, la verdad es que no he visto nada", reconoce, confirmando que sí hubo un cariñoso abrazo entre ambos "porque hacía un montón de años que no nos veíamos". "Por supuesto que nos vamos a dar un abrazo y si me lo vuelvo a encontrar le daré otro", aseguró al respecto.

"Si después de 15 años las rencillas no se van... no, yo no tengo que guardarle rencor por nada", dijo sobre el ex portero, dejando claro que una cosa es que tengan buena relación y otra los rumores de acercamiento que han surgido después de que Casillas haya comenzado a seguirla en redes sociales. "Por Dios eso es muy enrevesado todo, nada nada". Y es que, como afirma rotundamente, en su caso las cenizas del amor están "apagadas".

"Iker es mi amigo y ya está, nos encontramos en el partido de Joaquín, fue un día precioso y emotivo, él estaba allí y yo también, claro que nos abrazamos y nos hablamos", dijo, zanjando el tema. "Es el mismo que te puedo dar a ti, así que no saquéis de donde no hay".

Eva González, en todo caso, sigue abierta al amor, solo que también "muy tranquila y feliz, con mi niño y mi trabajo". Y no descarta volver a enamorarse: "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, no es una prioridad que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos".