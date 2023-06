La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Emilia Landaluce para analizar todas las novedades de la actualidad social del momento. Incluyendo el reportaje de El País sobre Shakira en medio de su complicado proceso judicial con el Fisco español, que le reclama una cuantiosa multa de 23,8 millones y una posible pena de prisión de 8 años y 2 meses y tras haberse negado a llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

La colombiana tendrá que rebatir la versión de Hacienda, que asegura que ha sido residente fiscal en España desde 2011, o demostrar que vive en nuestro país pero desde 2015, tal y como sostienen ella y sus abogados.

Y aquí entra el reportaje de El País, que ha accedido al testimonio de la colombiana en los juzgados de Esplugues de Llobregat, por ese juicio de presunto fraude fiscal. Durante ese juicio, señaló Losantos, Shakira debería aclarar el tiempo que está de viaje y no residió en España, algo natural en una artista internacional y que ha afectado con anterioridad a, por ejemplo, deportistas de élite y futbolistas.

"El error -dijo- es "no contar el tiempo de viaje. no lo cuentan, ¿y cómo no lo vas a contar si ese día que estás yendo a Madrid en realidad no estas en Madrid?", dijo, apuntando a ese recurso que podría derivar en la absolución de Shakira.

No obstante, la publicación de ese texto abre otra cuestión distinta: "¿Cómo es posible que El País tenga acceso a documentos privados de Hacienda de una persona? Es un delito", reflexionó en esRadio Federico Jiménez Losantos, que asegura que divulgar este tipo de declaraciones podría suponer "cometer un delito a medias con un funcionario".

En todo caso, el artículo deja al descubierto a Shakira en otros asuntos, como esa confirmación de que Piqué se llevaba mal con Guardiola y que tuvo que adelantar la cesárea de su hijo para cumplir compromisos profesionales con el programa La Voz en Estados Unidos. Tal y como opinó Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, todo ello "son sentencias muy sinceras que podrían ser objeto de juicio", pero por parte de la opinión pública.