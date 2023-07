Los verdaderos proyectos empresariales de Íñigo Onieva

Los marqueses de Griñón, como es sabido, están disfrutando de su luna de miel, y el primero de sus destinos es Sudáfrica. Me comentan que mientras esto ocurre, Iñigo Onieva está metido de un proyecto importante: va a ser uno de los locales de moda de Madrid, donde se podrá cenar y también tomar copas.

La inauguración está prevista para diciembre, en una de las zonas más privilegiadas de la capital, en pleno barrio de Chamberí. Tal es el interés que tiene Íñigo en el proyecto que, a pesar de estar disfrutando de su viaje de novios, mantiene a diario comunicación con los responsables del proyecto aportando ideas y todo lo que sea necesario.

Me comentan que están muy contentos con él, no para de enviar correos, y que no desconecta. También me llega información de lo que bien que se lo están pasando y que tanto Tamara Falcó como él están encantados con su viaje, como es lógico.