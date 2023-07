Rosalía pone fin a los rumores tras los comunicados de Rauw Alejandro y Valeria Duque

Rosalía ya se ha pronunciado en redes sociales sobre su ruptura con Rauw Alejandro. Fue el pasado martes cuando comenzaron a sonar con fuerza los primeros rumores sobre el fin de su compromiso. Una noticia que pillaba por sorpresa a sus seguidores que no tardaron en señalar al puertorriqueño como culpable de la decisión. De hecho, en apenas unas horas salió a la luz el nombre de Valeria Duque, una guapa periodista y modelo colombiana con la que el artista podría haber tenido un affaire y que Rosalía, al descubrirlo, habría decidido terminar la relación.

El primero en pronunciarse sobre esta ruptura fue el cantante de reggaeton que confirmó la ruptura pero negó que hubiese terceras personas: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad (…) Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

Una afirmación, la de su ruptura hace "unos meses", que no sería cierta, pues la pareja ha continuado interactuando en redes sociales hasta hace apenas unos días. De hecho, en la última aparición de Rosalía en El Hormiguero el pasado 12 de junio, habló sobre sus planes de boda y sobre cómo sería su vestido de boda ideal.

A las horas de esta publicación, Valeria Duque decidió hacer lo propio también en sus redes sociales para contestar a aquellos que la acusan de estar detrás de la ruptura. Según han publicado algunos medios de comunicación latinoamericanos, la modelo colombiana habría conocido a Rauw Alejandro en uno de sus conciertos en su país natal y desde entonces habrían mantenido contacto a través de sus redes. Algo que según Valeria no es cierto: "Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas", comienza el comunicado.

"Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas. Sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance", continúa el texto de Valeria, que es toda una celebridad en su país.

"Las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y les agradezco también a todas las que sí hablan con mucha más consciencia. Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso". Y concluye insistiendo: "Nunca he tenido ninguna relación con la persona que me están vinculando (…) Soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas. Gracias a todos los que me han enviado su buena energía, los que sí me conocen y saben quién soy, y son demasiados".

Rosalía pone fin a los rumores

La última en pronunciarse ha sido la protagonista del culebrón, Rosalía, que mucho más breve que su expareja y la periodista, prefiere quedarse con los bueno de la historia de amor y califica como "películas" los rumores sobre infidelidades que han surgido en los últimos días: "Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido", ha escrito en su perfil de Instagram, dirigiéndose a su exnovio.

A pesar de no querer entrar en polémicas, la cantante reconoce que no está siendo un "momento fácil" para ella pero agradece a todo el mundo "que entienda y respete" lo que está viviendo.