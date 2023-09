Carmen Borrego se deshace en elogios hacia Pedro Sánchez: "Estuvo inmenso"

Un día después de la misteriosa cita de Terelu Campos y Carmen Borrego con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, comienzan a conocerse más detalles de la visita y qué ocurrió en el interior de la residencia presidencial. La propia Carmen lo desveló este martes en el programa Así es la vida de Telecinco, donde confirmó que tanto ella como su hermana querían compartir con Sánchez una foto que María Teresa Campos se hizo con él.

El líder socialista acudió al tanatorio para dar el último adiós a la comunicadora y fue allí donde Carmen le comentó que su madre solía mostrar muy orgullosa una foto que se hizo con él la última vez que le entrevistó, por lo que Sánchez les pidió que se la regalaran.

"Nos dijo que fuéramos un día a tomar un café a Moncloa", contó la hija menor de María Teresa. Las hermanas aceptaron la invitación pero no pudieron acudir la primera vez, ya que fue el día en que se celebró el funeral en Málaga. "Esta vez ha coincidido con el funeral de Madrid pero no íbamos a decirle que no al presidente de este país otra vez".

La colaboradora solo tuvo palabras de cariño hacía Pedro Sánchez, al que agradeció en directo los gestos que ha tenido hacia su familia desde el fallecimiento de María Teresa hace tres semanas. "Creo que no todo el mundo tiene la suerte de que te reciba el presidente de tu país y te hable con tanto cariño de tu madre como él lo hizo de la nuestra. Estuvo inmenso con nosotras; inmenso con mi madre", confesó Carmen muy emocionada.

Tras la reunión en Moncloa tuvo lugar el multitudinario funeral en la Parroquia de Santa María de Caná de Pozuelo de Alarcón. "Hicimos un funeral con todo el cariño, preparado como si hubiera preparado un programa suyo de televisión, se me pone la carne de gallina", explicó. En el funeral actuaron los cantantes Tamara y Miguel Poveda, que interpretó la canción Algo se me fue contigo. "Tamara estuvo grandiosa pero el pellizco de Miguel con esa canción, ahí sí creo que se rompió todo el mundo".