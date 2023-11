Habla la abogada de Luis Miguel para desmentir a Aracely Arámbula

Raquel Aguirre ha hablado en la televisión mexicana para desmentir todos los rumores extendidos por el entorno de Aracely Arámbula sobre el pago de la pensión de los hijos de Luis Miguel. Una pensión que, dijo, no está incompleta en absoluto. Había, eso sí, ciertos pagos pendientes y en el juzgado se depositaron los pagos pendientes más año y medio por cada niño. Ese dinero es para los hijos, no para Aracely, aclaró con contundencia Aguirre. Al ser menores de edad, tiene que recibirlo un adulto. "Buscamos el bien superior de los menores: lo que había pendiente más un año y medio adicional".

Luis Miguel, eso sí, no se presentó en el juzgado, ante el que no obstante no es obligatorio comparecer. Presentaron un escrito alegando que está de gira, y lo convalidaron ratificando el mismo escrito ante la presencia de un notario. La tiene la Fiscalía mexicana. La intención de Luis Miguel, dijo la abogada, no es no comparecer, quiere colaborar y que le expliquen por qué el dinero no se ha retirado. Lo ha pedido de manera oficial y vía fiscalía.

Luis Miguel, de hecho, no debe dinero sino que ha aportado de más. Está al corriente de pago más año y medio adicional. El pago se hizo hace más de dos meses y hay tres notificaciones hechas a Aracely, dos en su domicilio.

Ella, por su parte, canceló sus deudas. Desde la representación legal de Luis Miguel tienen entendido que sí las canceló. "La intención de Luis Miguel es no dejar sin alimentos a sus hijos. Busca verlos, estar con ellos y que estén bien. Incluso en la disputa por los pasaportes colaboró".

Respecto a otra cuestión distinta, la de los pasaportes, el cantante llevaba meses buscando a Aracely para arreglar este tema sin respuesta favorable. Ella quería su consentimiento para que les otorgaran los pasaportes, que necesitan consentimiento de los dos progenitores. El cantante estaba de acuerdo, lo otorgó en el Consulado de los Ángeles y en un juzgado (el mismo del dinero). Desconocen por qué no se ha hecho. "Buscamos el bien superior de los niños".

Y, desde luego, sobre Luis Miguel "no hay ninguna orden de arrestro ni va a ser retenido. Está en todo su derecho a comparecer respecto a lo que se le pretende atribuir. No tiene nada que esconder".

Luis Miguel lleva ya diez meses tratando de poner en orden los desarreglos causados por Arámbula, que trata desesperadamente de señalarle como deudor alimentario. "Invitó a la boda a los niños y no les dejó ir", dijo sobre la ceremonia de Stephanie Salas, hija del cantante, que tuvo lugar en la Toscana.

"Buscamos que se arregle esto por el bien superior de los niños. Educación, alimentos, etc. Aracely no quiere recoger el dinero, desconocemos los motivos". Ella, apodada en México "La Tarántula", le tiene demandado penalmente. Luis Miguel tuvo que comparecer el día 15, cosa que se hizo a través de la presencia de un notario en Monterrey.

El proceso, mientras, sigue su marcha en México, que es donde residen los hijos. Y donde Aracely Arámbula -señaló la abogada- ha incumplido reiteradamente la petición de no exhibir en redes sociales a los hijos con Luis Miguel. La intención del Sol de México sigue siendo, pese a todo, arreglar las cosas con su ex: "Buscamos eventualmente tener un acercamiento, ver a sus hijos, convivirlos, ahora no hay un proceso judicial abierto en este momento por este tema".