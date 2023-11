Alejandra Osborne: "Habrá que esperar a las pruebas de paternidad"

Alejandra Osborne ha sido la encargada de presentar la gala de entrega de los premios del VIII brindis Solidario de bodegas Protos en calidad de embajadora. Este año la iniciativa ganadora ha sido para el proyecto #retopichón, un movimiento solidario para apoyar a distintas causas sociales a través del deporte. Y este año tratará de visibilizar las enfermedades raras: será la fundación Mehuer la que canalice y gestione el destino de los fondos.

Alejandra Osborne y el cheque | Archivo

La hija mayor de Bertín Osborne atendió de manera impecable a los medios y no tuvo reparo en hablar de la situación familiar que se está viviendo, con la lógica expectación de la llegada del bebé que está esperando Gabriela Guillén, que según la futura mamá el cantante es el padre. "Lo primero que hay que hacer es esperar a las pruebas de paternidad, no sé sí habrá sorpresas, pero yo creo que se deben de hacer. Eso lo ha pedido mi padre, hay que tener en cuenta que no era una relación como tal, eran amigos, y es normal que se solicite; al menos yo lo veo así. En el caso que tengamos un nuevo hermano, ahora mismo no sé qué decir sobre los cambios que puede haber en la familia, porque para mí todo esto es un poco raro. Yo tengo a mis hermanos pequeños, y como sabes a Fabiola, la amo, es la mujer de mi padre, y a Gabriela no la conozco, la he visto tan solo dos o tres veces en mi vida y ni siquiera he tenido una conversación con ella".

En suma, "ahora mismo no sé que decirte, no sé que va a pasar. Cuando llegue el momento ya veré cómo me siento, todo esto hay que asimilarlo. A mis hijos, como a mis sobrinos, se lo dijimos antes de que saltase a la prensa, y se lo han tomado de manera muy normal. Si el bebé es de mi padre, y yo quiero conocerle, mi padre no se va a oponer, cada uno tomaremos nuestra propia decisión. Mi padre es un trozo de pan, es buenísimo y tiene un corazón enorme. Cuando llegue el momento, él verá lo que hace. Seguramente Gabriela sea una mujer maravillosa, yo no tengo por qué pensar lo contrario, pero también hay que tener en cuenta que vosotros, la prensa, solo sabéis una versión que es la de ella, porque mi padre no ha dicho nada, y no sé si se sabrá , yo no lo sé. Tal y como soy yo, y lo poco que veo la televisión, es que si ella lo único que pide es tranquilidad, ella es la única que se está poniendo en el escaparate, así que sería mucho mejor que se quedara en su casa. Aparte de todo esto, estamos muy contentos por el próximo nacimiento del bebé de mi hermana Claudia, que nacerá a finales de enero. A mi padre le encanta ejercer de abuelo, además es súper educador, no es el típico consentidor." Así lo explicó.

Con Carlos Pérez Gimeno | Archivo

La Navidad la celebrarán en familia. "Nos reuniremos en Jerez, en casa de mi tía Lucila, que es una maravilla. Ella se encarga de los pavos y organizar todo, vamos a ser 60. Es por parte de mi madre, aunque mi padre ha ido siempre, cada uno llevará algo para ayudar, como es lógico". Alejandra, según contó, está muy tranquila, sin novio. "Estoy muy bien, una vez que te acostumbras a estar sola es muy difícil compartir. Vivir juntos, ni me lo planteo, me costaría mucho, la verdad. Y sí pasara algo porque nunca se sabe, no habría ningún problema con mis hijos, porque son muy abiertos de mente, y súper respetuosos conmigo. Además, con mi exmarido la relación es muy buena."