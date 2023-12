Preocupación por Anabel Pantoja tras ser ingresada de urgencias

Anabel Pantoja ha publicado una serie de imágenes en su red social que han preocupado a los seguidores de lainfluencer. Ella misma no ha tenido inconveniente en desvelarlos síntomas de su enfermedad, que incluyen vómitos y diarrea.

Calificándose con humor como "la niña del exorcista", Anabel ha ingresado en elHospital SanJuan de Dios para tratar de atajar los síntomas.

"Tuve que ir a urgencias. Me pusieron vía con medicamentos y suero. Por cierto, las chicas que me atendieron y principalmente la enfermera han sido maravillosas conmigo".

Por suerte todo ha quedado en un desagradable susto y ella misma ha relatado que está "resurgiendo de sus cenizas".

stoy bien de verdad, no me estoy muriendo. Estoy intentando responder a todos los mensajes que me habéis escrito. Muchísimas gracias de verdad tanto a la gente de Instagram como de WhatsApp, a mis amigos, os quiero muchísimo", ha contado ella misma a sus seguidores.