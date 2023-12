La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Verónica Caso, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno para abordar la crónica rosa del momento. Entre las noticias, un rumor que haría referencia a Cándido Conde-Pumpido hijo, que hace unas semanas se vio envuelto en un escándalo de presunto maltrato al que siguió su ingreso en la unidad de psiquiatría de un hospital madrileño.

El rumor que afecta al hijo del actual presidente del Tribunal Constitucional hace referencia a su ex, la actriz Lara Dibildos, que mantuvo una fugaz relación con el abogado meses antes del escándalo mediático. La causa, un vídeo publicado por el propio Cándido en instagram en el que salía Lara y el futbolista Joaquín.

¿Se ha reconciliado Lara Dibildos con Cándido Conde-Pumpido? Un rumor señala que, de hecho, éste estaría durmiendo en el piso de ella en Madrid. El periodista Daniel Carande contactó con Lara Dibildos, que no tardó en contestar de manera tajante.

"Al momento, asustada, me dice que qué estoy diciendo, que no quiere saber anda de él. Es totalmente mentira, dijo, y es más, ella no está en su casa sino en Córdoba, porque va a estrenar allí una obra de teatro", explicó el periodista en esRadio sobre la reacción a la extraña nueva maniobra de Cándido Jr.