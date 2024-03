El estilo más sexy y sorprendente de Elsa Pataky

La actriz Elsa Pataky, una vez más, ha hecho un viaje relámpago a Madrid para presentar la nueva línea de verano de la firma del calzado Gioseppo Woman, de la que es imagen desde hace varios años. Para la ocasión la mujer de Chris Hemsworth sorprendió con un look totalmente estival, vestido blanco muy corto y un escote de vértigo que dejaba la espalda al aire. Imposible estar más guapa. La cita fue en el hotel Bless, en Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Las alpargatas doradas con cuña, que forman parte de la colección de cara al verano, fueron todo un acierto.

Elsa ha contado, como en anteriores ocasiones, cómo es su vida en Australia, donde vive desde hace más de una década con la familia que han creado. "Después de tantos años, estoy acostumbrada a la vida de allí, pero hecho muchas cosas de menos de España como la comida. Mis hijos están acostumbrados a vivir en la naturaleza, y sería difícil que se acostumbrasen al asfalto. Ya van teniendo una edad más adulta, en la que me permite tener más tiempo para mí. India tiene 11 años y los mellizos, Tristán y Sasha, 9, ya se están haciendo mayores".

Carlos Pérez Gimeno y Elsa Pataky | Archivo

"Ahora, con la productora que he creado, estoy centrada en buscar proyectos, y me gusta mucho. Mis hijos por supuesto siempre han estado escolarizados, como es lógico, son muy activos, y les encanta el deporte. No pueden estar quietos, y al estar muchas horas en una clase sentados, se ponen nerviosos. Eso les pasa a muchos niños. En la localidad donde vivimos existe una alternativa de escuelas al aire libre en las que centran su educación en el deporte. Les llevan a surfear por las mañanas, y cuando han gastado energía, se concentran más en clase. Me gusta llevarles y recogerles del colegio, no soy muy estricta, sí muy cariñosa. Chris, es un padrazo, y mis hijos le adoran". Así lo contó.