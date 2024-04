El periodista Vicente Vallés visitó el miércoles El Hormiguero pocos días antes de ser investido doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Valencia.

Vallés, uno de los rostros informativos más críticos en televisión con Pedro Sánchez, reaccionó al inesperado anuncio de concederse unos días para pensar si dimite tras la apertura de una causa judicial contra su mujer, Begoña Gómez.

Vallés, recién llegado del informativo que acababa de concluir, reconoció que la tarde "se ha complicado" por la carta publicada por Sánchez en redes sociales.

Y habló para El Hormiguero, el mismo programa que Sánchez se ha esforzando en perjudicar por las severas críticas de Pablo Motos al presidente mediante el millonario fichaje de David Broncano para TVE.

"No es habitual que un presidente del Gobierno haga esto, que dentro de unos días transmitirá su decisión. Es una novedad porque ningún presidente lo había hecho nunca". "No solo no lo sabe, sino que nos dice que no lo sabe. Esto es novedad", explicó.

"Cuando un presidente duda, anuncia su dimisión directamente como hizo Adolfo Suárez. Ahora mismo estamos en un país que está políticamente en el limbo", valoró ante Pablo Motos.

Vallés valoró objetivamente qué puede pasar a partir de ahora, pero deslizó también su opinión al respecto. "Seguramente no pase nada una vez haya recibido el apoyo de sus compañeros de partido, que ya ha empezado ese apoyo, y decida quedarse. O que decida plantear una cuestión de confianza para recibir el apoyo del parlamento y seguir. Puede convocar elecciones, como ya nos convocó un 23 de julio, que fue pintoresco... Puede que se presente a esas posibles elecciones o no".

Finalmente también ofreció contexto al panorama en el que Sánchez ha emitido su ultimátum. "Hoy el presidente se ha centrado en los sentimientos. Sentimientos forzados por una situación difícil, el hecho de que haya habido una denuncia ante un juzgado y ese juzgado haya abierto diligencias previas". Pero -advirtió- "hay que aclararlo, son diligencias previas que pueden acabar en nada".