María Bernardeau prepara su salto a la fama: todo sobre la hija pequeña de Ana Duato

"Me va muy bien en el amor y en el trabajo, estudio Bellas artes y Diseño de moda, estoy súper feliz. Estoy en tercero y voy a continuar. Las dos cosas me gustan un montón y ojalá poder dedicarme también al arte, pero me encanta interpretar", dijo en la presentación de su nueva serie en Atresmedia, sin entrar en muchos más detalles sobre su vida privada.