Supervivientes 2025: concursantes confirmados, rumores y un fichaje sorpresa

1 / 10

Pelayo Díaz - CONFIRMADO

Después de años de negociaciones fallidas, el diseñador de moda y creador de contenido vuelve a Telecinco por todo lo alto. El influencer deja atrás la moda y el lujo y se lanza a la aventura hondureña con “ganas de superarse”: “Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba. Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad, tener que pescar para sobrevivir. Voy con muchísimas ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar. ¡Nos vemos muy pronto en la isla!", dice en su vídeo de presentación.