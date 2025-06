Kate Middleton, protagonista del Trooping the Colour 2025: recuperada, sonriente y con un look espectacular Un año más, Londres se engalana para celebrar el tradicional desfiles del Trooping the Colour que celebra por adelantado el cumpleaños del rey Carlos III. Una edición marcada por la enfermedad del Monarca, situación que le ha impedido por segundo año consecutivo desfilar a caballo. La que hemos visto muy recuperada es a Kate Middleton, que ha acaparado todas las miradas en su aparición.

Un año más, Londres se engalana para celebrar el tradicional desfiles del Trooping the Colour que celebra por adelantado el cumpleaños del rey Carlos III. Una edición marcada por la enfermedad del Monarca, situación que le ha impedido por segundo año consecutivo desfilar a caballo. La que hemos visto muy recuperada es a Kate Middleton, que ha acaparado todas las miradas en su aparición.

La reina Camila ha elegido para la gran ocasión un favorecedor vestido de seda blanca con adornos bordados en color plata de la firma Anna Valentine, junto a un sombrero creado por Philip Treacy. Ha completado el atuendo con un broche de la Guardia de Granaderos.

Los reyes Carlos y Camila han sido los primeros en aparecer y tras ellos lo hacía Kate Middleton y el heredero del trono Guillermo junto a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Con permiso del monarca, la princesa de Gales acaparaba todo el protagonismo gracias a su estupendo estado físico y a un look en color celeste que no ha dejado indiferente a nadie.

Aunque han sido dos años muy difíciles para ella, a consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en 2023, Kate ha recuperado su agenda institucional casi por completo. Sin embargo hoy ha abandonado durante unas horas su retiro para acompañar a su familia en un día tan importante. Lo ha hecho con un outfit de lo más favorecedor tan elegante y sofisticado como la propia Kate.

Tal y como han desvelado algunos medios británicos, se trata de un diseño de Catherine Walker, una de las diseñadoras que más veces ha vestido a la royal. Un vestido de manga larga, con cuello subido y solapas en blanco, acompañado por un precioso sombrero de Juliette Batterill y unos discretos pendientes de perlas y brillantes que pertenecieron a la reina Isabel II, así como el broche del Regimiento de la Guardia Irlandesa. El color que ha escogido la mujer del príncipe Guillermo no es casualidad, puesto que la pequeña Charlotte también ha lucido un vestido en un tono azul pastel.

La duquesa de Edimburgo junto a Timothy Laurence.

La princesa Ana sí ha realizado a caballo el desfile. La hermana de Carlos III es una gran amante de la equitación y a pesar de que sufrió un accidente en el año 2024 del que aún se está recuperando, no ha querido romper la tradición.

Aunque el cumpleaños de Carlos III es el 14 de noviembre, la celebración tiene lugar en junio porque es una época marcada por el buen tiempo. Eso sí, aún así, algunos años se ha visto empañado por la lluvia. Hoy en cambio ha hecho un día estupendo y las calles se han llenado de gente para celebrar el cumpleaños de su monarca.

En las imágenes hemos podido ver al rey Carlos III de Inglaterra llegar en carruaje junto a Camila. Algo que ya ocurrió el año pasado debido a los problemas de salud que atraviesa el hijo de la difunta Isabel II. Así, otro año más, el monarca británico no ha pasado revista a las tropas a caballo, como es lo habitual.

