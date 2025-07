Las primeras imágenes de Ana Duato tras la absolución: Ibiza, sol y compras con su hija María

3 / 8

"La sentencia acredita que nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo. Tras diez años, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy satisfecha, porque la justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad", ha declarado posteriormente, libre al fin de cargos.