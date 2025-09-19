Inesperado mensaje de Rocío Flores tras la llamada de Ortega Cano a 'Supervivientes'

Gloria Camila se ha convertido en protagonista indiscutible de la última gala de Supervivientes All Star tras vivir uno de los momentos más emotivos de la edición. El programa emitido este jueves coincidía con una fecha muy importante para la concursante: 18 de septiembre, el día que su madre, Rocío Jurado, habría cumplido años. Y por este motivo, la organización del programa preparó una sorpresa con la que no pudo evitar emocionarse.

En un momento de la noche, apartaron a la joven del resto de concursantes y le enseñaron imágenes de su madre, en las que aparecían otros miembros de su familia como su padre José Ortega Cano o su sobrina Rocío Flores. Tras esto, dieron paso a una llamada del torero, que mandó ánimos a su hija en esta nueva aventura en Honduras: "Gloria mía, preciosa, que te queremos", dijo muy emocionado, al punto que pudo seguir con la llamada, tal y como le explicó otro miembro de su familia que cogió el teléfono: "Está emocionado y casi no puede ni hablar. Te quiere decir muchas cosas pero se le corta la voz y no puede de lo emocionado que está".

Finalmente, el diestro retomó la llamada y tranquilizó a su hija asegurando que en España "están todos estupendamente": "Gloria estamos todos contigo, la niña pequeña está en el colegio, lo están pasando de maravilla, son dos niños extraordinarios. Estate tranquila porque tienes totalmente una capacidad tremenda para ser tú quien eres. Espero que disfrutes y que seas la ganadora", dijo, dando información a su hija sobre la hija de José Fernando y Michu, recientemente fallecida.

Rocío Flores, muy emocionada

El momento no pasó desapercibido para otros miembros de familia, como es el caso de Rocío Flores que, a través de sus redes sociales compartió una historia de Instagram con un fragmento de la llamada sorpresa a su tía Gloria: "Aquí muero yo… Súper orgullosa de ti y de cómo lo estás haciendo. Te esperamos como ganadora", escribió la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, con las que mostró su apoyo incondicional a Gloria. Aprovechó también para mandar un mensaje por el día del cumpleaños de su abuela, Rocío Jurado: "Feliz cumpleaños, un beso al cielo hoy y siempre, te amamos".

Se espera que esta semana Rocío Flores acuda al programa De viernes para defender a su tía. Allí, tiene previsto incorporarse como colaboradora donde además, se reencontrará con Olga Moreno, exmujer de su padre, que también habla sobre el concurso.