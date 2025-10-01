Carmen Cervera en los premios International Luxury Awards: "Mi hija Carmen está perfectamente preparada"

Un año más se ha celebrado la entrega de los premios International Luxury Awards en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Una convocatoria organizada por la Asociación Española del Lujo, bajo la presidencia de S.A.R. la Princesa Beatrice de Orleans, y la Sra. Cristina Martín Blasi, Presidenta Ejecutiva. Una convocatoria a la que han acudido tanto los premiados como los invitados, con una puntualidad digna de mención.

Una de las primeras en recoger su galardón fue la Baronesa Thyssen. Una vez terminado el acto, ha atendido a todos los que hemos ido a saludarla. "Estoy muy bien, siempre liada con trabajo, porque inauguraré un museo en Barcelona. Mi hija Carmen está totalmente preparada para coger las riendas de todo. Me recuerda a mi madre, que siempre estaba pendiente de que todo estuviera perfecto, lo ha heredado de ella." Así lo contó.

Carmen Cervera y Carlos Pérez Gimeno

Llamaba la atención la sortija que llevaba en uno de los dedos de la mano izquierda; era una esmeralda impresionante. "Es un regalo de mi primer marido, Lex Barber. No me suelo poner muchas joyas cuando salgo, a pesar de la seguridad que llevo, porque me da miedo. Me las suelo poner en casa." Aclaró.

Otra de las premiadas fue Eugenia Martínez de Irujo, que llegó acompañada de su marido Narcis Rebollo. "No se me da muy bien hablar en público y prefiero que lo haga mi marido", comentó entre risas. Estuvo muy poco tiempo atendiendo a los medios, porque llegaron con el tiempo muy justo, y los premios estaban a punto de comenzar. "De la boda de mi hermano Cayetano, está todo muy bien, muy tranquilo, Bárbara está súper emocionada. Siempre la he querido mucho. Vamos a estar todos los hermanos, menos Jacobo porque está fuera de España. Del regalo no pienso desvelar nada porque es súper sorpresa. Mi hermano Fernando y yo vamos a ser testigos. Va a haber un recuerdo a mi madre. Mi vestido es de Roberto Diz. Mi hermano Fernando está muy bien, creo que ha venido." Así se despidió.