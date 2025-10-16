Todos los detalles de la esperada boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski en Valladolid

Cuenta atrás para una de las bodas más esperada del año: la de Stella del Carmen Banderas, que se celebrará este sábado 18 de octubre en Abadía Retuerta. Una boda de cuya organización se está ocupando la madre de la novia, Melanie Griffith, que ya se encuentra en la zona desde hace unos días.

Se ha especulado mucho con las presencias y las ausencias de invitados. Sabemos que van a asistir los hermanos de la novia, Alexander Bauer y Dakota Johnson, así como Nicole Kimpel, pareja de Antonio Banderas, tal y como comentó en el desfile de Pedro del Hierro a quien escribe esta crónica. Asimismo, desde estas líneas se desmiente totalmente que vaya a acudir el matrimonio Obama, ni Chris Martin, vocalista de Coldplay y ex-pareja de la hermana de la novia. Tampoco va a acudir Pedro Almodóvar, que no estaba invitado, ya que los novios no pertenecen al mundo del cine y es una boda a la que van a acudir, sobre todo, mucha gente joven, amigos de los novios y no de los padres.

Sin duda, será una boda llena de emoción e ilusión por parte de los padres. Sobre el menú, nos hemos podido enterar de que va a estar preparado por los chefs de Abadía Retuerta, cuyo restaurante cuenta con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, donde no van a faltar los productos de proximidad de la zona, así como quesos y toques sentimentales de la gastronomía malagueña. No van a faltar tampoco los vinos de la zona Ribera del Duero. Habrá cóctel al aire libre y después cena de gala.

Muchos de los invitados a la boda se alojan en el hotel, que tiene unas habitaciones en tonos ocre muy bien cuidadas y con vistas a los viñedos, y donde recibirán un detalle de bienvenida de los novios a su llegada. También podemos confirmar que los invitados no se desplazarán en helicóptero hasta el lugar. Para sus traslados pueden optar por coger un vuelo hasta el aeropuerto de Villanubla o al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, posteriormente, hacer el traslado en coche hasta Retuerta.

Fue en agosto de 2023, cuando Stella del Carmen y Alex Gruszynski, que se conocen desde la infancia, anunciaron su compromiso. "¡Puedo salir con mi persona favorita sobre la faz de la Tierra para siempre!", declaró entonces en sus redes sociales junto a una foto del anillo de compromiso.

Antonio Banderas está a punto de llegar y reiteramos la ilusión y el empeño en que todo salga bien, sobre todo por parte de los padres, que a pesar de su separación, su relación es excelente.