Penélope Cruz se compra un ático de 2 millones y medio en Madrid

Penélope Cruz continúa ampliando su patrimonio inmobiliario, esta vez en Madrid. La actriz ganadora del Oscar acaba de invertir en un espectacular ático de lujo situado en el barrio de Chamberí, uno de los más deseados de la capital por su historia y cercanía al centro. Tal y como adelanta Vanitatis, se trata de una vivienda situada en el séptimo piso de un modernista edificio en la que la intérprete de Volver ha decidido dedicar parte de los ingresos obtenidos a lo largo de su carrera.

Su precio es de 2.550.000 euros y tiene 172 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios, dos cuartos de baño, con zonas comunes como gimnasio totalmente equipado y zona wellness, además de una impresionante azotea con piscina infinity, solárium y una gastroteca donde deleitarse con las vistas panorámicas de la ciudad.

Según desvela el citado medio, la operación se cerró antes del verano y la adquisición se formalizó a través de Bubble Gold S.L., la sociedad de la que Penélope Cruz se vale para gestionar sus inversiones patrimoniales en nuestro país. Esta empresa cuenta con otros activos como un local comercial en el barrio de Salamanca de Madrid de más de 100 metros cuadrados, ocupado por una firma de moda. Se desconoce si la actriz tiene intención de trasladarse a este lujoso enclave de la capital o si solamente se trata de una inversión. Actualmente vive con su marido, Javier Bardem, y sus dos hijos en la exclusiva urbanización de Valdelagua, en la localidad de Pozuelo de Alarcón.

Como muchas otras estrellas internacionales, los Bardem-Cruz también tienen una residencia en Los Ángeles. La ciudad californiana es un lugar clave para su carrera en el cine, pues ambos han participado en numerosos proyectos de Hollywood como No Country for Old Men o All the Pretty Horses. En la actualidad, Penélope se encuentra en Madrid rodando La bola negra, la nueva película de Los Javis inspirada en la obra inacabada homónima de Federico García Lorca.