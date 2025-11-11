El sorprendente cambio de look de Álvaro López Huertas tras su injerto capilar: "Una noche curiosamente asquerosa"

Las Pombo vuelven a ser tendencia, y no es por su ya confirmada nueva temporada de "Las Pombo", todavía sin fecha, o por alguna de las polémicas que durante los últimos meses han tenido que hacer frente, sino por el look con el que veremos a uno de sus integrantes los próximos meses.

Álvaro López Huertas, el marido de la hermana mayor de las Pombo, Lucía Pombo, uno de los "personajes" más querido por los fieles seguidores del reality show por los toques de humor y espontaneidad que aporta a las temporadas, ha decidido someterse a un injerto de pelo, algo que a muchos de los seguidores de la familia les ha pillado por sorpresa.

El trasplante capilar se lo ha realizado en la zona frontal de la cabeza y lo ha mostrado de una forma natural, sin ningún anuncio o publicación que anunciara su decisión. Simplemente ha subido un vídeo a su perfil de redes sociales en el que se le ve completamente rapado y cubriéndose la cabeza de los rayos del sol.

Álvaro ha contado de forma totalmente transparente las consecuencias de esta intervención, ya que aunque se encuentra bien y todo ha salido de manera favorable, está sufriendo ciertas molestias:

"He pasado una noche curiosamente asquerosa, con dolores. Se me ha quedado pegada la almohadilla que tenía en la nuca... en fin, un poco desastre, pero me encuentro bien, puedo hacer vida relativamente normal, así que bien. Ya he pasado como esos dos días de miedo, de cosa, de grima, eso os cuento", explicaba.

"Os animo, no le tengáis mucho miedo, yo iba con miedo. No es para tanto. Es simplemente un par de días muy molesto, durmiendo mal y cuidando la parte injertada, pero por lo demás, bien" comentaba: "Es una operación larga, porque bueno, son muchos pelos, y hay que quitar de la parte donante que es de la zona de la nuca e ir metiendo uno a uno ahí, adelante, en el tupé este Ronaldo que tengo" ha confesado tan natural como se muestra siempre en redes.