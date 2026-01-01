Del "vestido reciclado" de Pedroche al debut 'imperial' de Chenoa: los looks de las Campanadas 2026

1 / 5

Cristina Pedroche: Una antología "supra-reciclada"

La presentadora de Antena 3 ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con un diseño de alto valor sentimental y ecológico. Bajo la dirección creativa de Josie, Pedroche ha lucido una pieza creada a partir de la reutilización de sus propios vestidos de los últimos 11 años. El concepto: Un ejercicio de "upcycling" que fusiona fragmentos icónicos, como el mikado rojo de 2016 o el tafetán rosa de 2017. El mensaje: Una alegoría a la evolución personal y a la importancia de adaptarse y reciclar para seguir adelante.