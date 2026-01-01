Del "vestido reciclado" de Pedroche al debut 'imperial' de Chenoa: los looks de las Campanadas 2026
Este año las Campanadas han estado marcadas por el debut de Chenoa en la televisión pública y el siempre esperado "efecto Pedroche", que esta vez ha mirado al pasado para construir el futuro.
Cristina Pedroche: Una antología "supra-reciclada"
La presentadora de Antena 3 ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con un diseño de alto valor sentimental y ecológico. Bajo la dirección creativa de Josie, Pedroche ha lucido una pieza creada a partir de la reutilización de sus propios vestidos de los últimos 11 años. El concepto: Un ejercicio de "upcycling" que fusiona fragmentos icónicos, como el mikado rojo de 2016 o el tafetán rosa de 2017. El mensaje: Una alegoría a la evolución personal y a la importancia de adaptarse y reciclar para seguir adelante.
Sandra Barneda: Sofisticación entre montañas
Desde la estación de esquí de Formigal-Panticosa, Sandra Barneda (Telecinco) optó por un look que combinaba la elegancia festiva con la practicidad de las bajas temperaturas del Pirineo. La estética: Un estilo depurado y chic, alejado del barroquismo de la capital, pero manteniendo el espíritu de gala que requiere la última noche del año.
Laura Escanes: El toque vanguardista de TV3
Repitiendo en la televisión catalana, Laura Escanes ha vuelto a demostrar por qué es un icono de estilo para las nuevas generaciones. El look: Un diseño que suele jugar con texturas modernas y cortes atrevidos, consolidándola como la apuesta más "influencer" y fresca de las cadenas autonómicas.
Chenoa: Elegancia artesanal en su gran debut
Para su estreno en la Puerta del Sol con RTVE (junto a Estopa), la cantante ha apostado por el talento nacional de la mano de Alejandro de Miguel. El estilo: Un diseño pensado para brillar bajo los focos de la plaza, con un trabajo de costura meticuloso que realzaba su figura con sofisticación El detalle: El vestido fue confeccionado en tiempo récord (apenas ocho días), destacando por su acabado impecable y un aire de "diva clásica" moderna.
Toñi Moreno: Tradición y garra en Sierra Nevada
Para Canal Sur, Toñi Moreno se desplazó a las cumbres de Sierra Nevada para dar la bienvenida al 2026. El estilo: Un look marcado por la necesidad de combatir el frío extremo de la montaña sin perder la elegancia. Lució un abrigo joya de gran volumen, que se convirtió en la pieza central de su estilismo. El concepto: Una apuesta por la moda andaluza, con detalles que homenajeaban la artesanía local en los complementos.