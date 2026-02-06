De La Sexta a los Cayos Cochinos: el fichaje bomba de María Lamela que cambia el futuro de 'Supervivientes'

11 / 11

El anuncio del fichaje de María Lamela para la edición de 2026 de Supervivientes ha sacudido el panorama televisivo. Tras tres años de Laura Madrueño al frente de los Cayos Cochinos, Mediaset ha decidido apostar por un perfil que combina el rigor periodístico con una frescura aventurera ya probada. María no solo "salta" de Atresmedia a la competencia, sino que asume el reto de liderar el programa más visto de Telecinco desde el terreno.