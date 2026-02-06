De La Sexta a los Cayos Cochinos: el fichaje bomba de María Lamela que cambia el futuro de 'Supervivientes'
El anuncio del fichaje de María Lamela para la edición de 2026 de Supervivientes ha sacudido el panorama televisivo. Tras tres años de Laura Madrueño al frente de los Cayos Cochinos, Mediaset ha decidido apostar por un perfil que combina el rigor periodístico con una frescura aventurera ya probada. María no solo "salta" de Atresmedia a la competencia, sino que asume el reto de liderar el programa más visto de Telecinco desde el terreno.
María Lamela ha sido, hasta hace apenas unas horas, uno de los rostros más sólidos de laSexta. Su salida de Atresmedia supone un movimiento estratégico importante en la "guerra de fichajes" entre cadenas. Aunque la audiencia la identifica fuertemente con su etapa en Más vale tarde, su incorporación a Telecinco supone un ascenso directo al "prime time" más exigente de la televisión nacional.
Su perfil de Instagram revela a una mujer que ama viajar y enfrentarse a lo desconocido. Se define como una persona "aventurera y con ganas de vivir experiencias". Tras haber viajado a destinos como Cuba y ser una apasionada de la naturaleza, el reto de vivir cinco meses en Honduras parece encajar perfectamente con su estilo de vida personal.
Antes de consolidarse en plató, María se curtió en la calle. En programas como Liarla Pardo destacó por su labor como reportera de investigación, llegando a realizar cámaras ocultas y a infiltrarse en entornos complicados como carreras de coches ilegales o destapes de fraudes. Esa capacidad de reacción y falta de miedo será vital para gestionar los directos imprevistos de la isla.
Muchos desconocen que Supervivientes no será su primera incursión en la telerrealidad de aventura. María presentó en la TVG (Televisión de Galicia) el programa Salvaxe, un formato donde 18 concursantes se enfrentaban a condiciones extremas en la naturaleza gallega. Esta experiencia previa le otorga una ventaja competitiva: ya sabe lo que es narrar la dureza de la supervivencia desde el barro.
A diferencia de otros perfiles puramente periodísticos, Lamela cuenta con formación en Arte Dramático. Ella misma ha confesado que su interés por comunicar nació tras presentar una obra escolar a los 7 años. Esta base actoral le confiere una presencia ante la cámara, una dicción y una capacidad gestual que ayudan a elevar la narrativa del programa desde la Palapa.
Aunque su fama creció en laSexta, este fichaje es en realidad un regreso. María comenzó su trayectoria profesional en 2016 haciendo prácticas en Fuencarral. Trabajó como redactora y reportera para Informativos Telecinco y Crónica Cuatro, por lo que conoce perfectamente los pasillos y la cultura interna del grupo audiovisual que ahora la convierte en estrella.
Durante los últimos veranos, María formó una pareja televisiva inseparable con Marina Valdés en Más vale tarde. Su química era tal que se convirtieron en un referente de frescura estival. Juntas publicaron en 2024 el libro Microdramas, donde relatan con humor las peripecias de las reporteras "kamikazes". Su marcha a Honduras rompe (al menos profesionalmente) una de las duplas más queridas de laSexta.
Nacida en Vilalba (Lugo) en 1991, María presume siempre que puede de su origen gallego. Para ella, su pueblo es su "remanso de paz" y el lugar al que vuelve para desconectar del ritmo frenético de Madrid. Esa conexión con la tierra y su naturalidad son rasgos que Mediaset busca explotar para conectar con una audiencia que valora la autenticidad.
Más allá de la pantalla, ha demostrado inquietudes literarias y creativas. Su libro "Microdramas" no es solo una colección de anécdotas, sino una declaración de intenciones sobre cómo entiende el periodismo: con pasión, riesgo y mucho sentido del humor. Además, ha participado en obras de microteatro, reforzando su perfil multidisciplinar.
María entra en un club muy selecto. Tras el largo reinado de Lara Álvarez y la etapa de Laura Madrueño, la presión es máxima. Sin embargo, su perfil combina el carisma de la primera con el rigor de la segunda, lo que la posiciona como una apuesta equilibrada para refrescar el formato en su edición de 2026 sin perder la esencia del programa.
