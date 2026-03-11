Anabel Pantoja muestra su cambio físico tras la maternidad

A pesar de encontrarse en el centro del huracán mediático debido a las recientes especulaciones sobre su entorno familiar, Anabel Pantoja ha decidido centrarse en su faceta más personal y compartir con sus seguidores un momento de gran intimidad. La creadora de contenido ha dejado claro que no tiene intención de hacer declaraciones públicas sobre la supuesta reconciliación entre su tía, la cantante Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera.

Diversas fuentes han señalado en los últimos días que la propia Anabel habría ejercido como mediadora indispensable en este acercamiento familiar. Según estas informaciones, habría instado a su primo a ponerse en contacto con su madre para tratar un asunto de máxima importancia. Dicha conversación tendría que ver con un presunto revés en la salud de la artista, una circunstancia que habría modificado sustancialmente los planes de futuro de la tonadillera tanto a corto como a medio plazo.

Lejos de alimentar la polémica o confirmar estos rumores con los medios de comunicación, la figura televisiva ha optado por desviar la atención hacia su vida cotidiana y, más concretamente, hacia su experiencia reciente con la maternidad. En un gesto de total naturalidad, ha utilizado sus redes sociales para mostrar con orgullo las transformaciones físicas que ha experimentado su figura desde que dio a luz a su hija Alma, nacida en noviembre de 2024.

A través de Instagram, Anabel ha propuesto a su audiencia un viaje en el tiempo. Para ello, ha publicado una fotografía tomada hace casi nueve años en la célebre finca familiar de Cantora. En esa instantánea del año 2017, la andaluza posaba vistiendo una camiseta corta de color gris que dejaba al descubierto su vientre plano. "Así lucía mi tripa ese año", escribió junto a la imagen para contextualizar el recuerdo.

Inmediatamente después, y para establecer un evidente contraste, subió una segunda fotografía mostrando su estado físico en el presente. Con un claro mensaje de aceptación y amor propio, no ha querido ocultar cómo la gestación y el posterior alumbramiento han modificado sus curvas. "Y así está actualmente desde que di a luz", comentó la sobrina de Isabel Pantoja.

En esta última publicación, aparece vistiendo un cómodo conjunto de algodón en tono rosa chicle, compuesto por unos pantalones cortos y una camiseta recortada. De esta forma, reivindica una imagen alejada de los filtros y las presiones estéticas, consolidando su postura de mostrar la realidad que atraviesan muchas mujeres durante el posparto, al margen de las incesantes presiones derivadas de la exposición mediática.