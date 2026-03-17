Tamara Gorro reaparece cojeando tras anunciar su retiro temporal

Tamara Gorro ha vuelto a dejarse ver en público después de que hace escasos días anunciara una retirada temporal del foco mediático y de sus plataformas digitales. La conocida creadora de contenido confesó a sus seguidores que necesitaba hacer un alto en el camino por prescripción médica, aludiendo a la necesidad de recuperar su bienestar físico y mental. En su reaparición, ha llamado la atención al caminar con una visible cojera, confirmando así las dificultades físicas que atraviesa en esta delicada etapa. No obstante, ha querido transmitir un mensaje tranquilizador, mostrándose convencida de que este bache pasará pronto.

Durante este breve encuentro con los medios de comunicación, la expareja del futbolista Ezequiel Garay ha hecho gala del trato afable que suele caracterizarla, a pesar de sus evidentes problemas de movilidad. La influencer se ha mostrado optimista respecto a su evolución y ha expresado su deseo de retomar sus compromisos profesionales lo antes posible. Al ser preguntada sobre cómo está viviendo estos momentos de convalecencia y si ha notado el respaldo de su entorno, ha sido tajante al afirmar que se queda con el afecto de su círculo más íntimo: "Sí, de la gente que me quiere y ya está". Con estas palabras, subraya la importancia que otorga a sus seres queridos frente a la presión pública.

El interés mediático en torno a su figura no se limita únicamente a su estado de salud. En las últimas semanas, su nombre ha protagonizado diversos titulares que la relacionan con el torero Cayetano Rivera. Sin embargo, fiel a la discreción que ha adoptado recientemente, ha declinado amablemente hacer cualquier tipo de declaración sobre su situación sentimental o sobre los proyectos laborales que tiene en el horizonte. "Me voy, chicas, me voy, me voy. Gracias por todo", zanjaba ante los periodistas, dejando claro que su prioridad absoluta en este momento es centrarse en su recuperación.

En su intento por rebajar el tono de preocupación que ha generado su estado, ha querido lanzar una proclama positiva al asegurar que "siempre se está feliz". Por otro lado, los reporteros también han aprovechado la ocasión para preguntarle por asuntos candentes del panorama social, como la sonada reconciliación entre Kiko Rivera y la cantante Isabel Pantoja. De nuevo, ha optado por mantenerse al margen de las polémicas ajenas y ha evitado valorar el acercamiento entre madre e hijo.

"Os mando un beso enorme, mis niñas. Tenemos que irnos, gracias por todo", insistió para dar por finalizada la improvisada entrevista en plena calle. Lo que sí se animó a confirmar, a modo de apunte final, es la alegría que siente por el buen momento personal que atraviesa su amigo, el conocido DJ, al lado de su actual pareja. Esta reaparición pública deja patente que, aunque el proceso de sanación está en marcha, todavía requiere de tiempo y tranquilidad para volver a ser la figura mediática enérgica que acostumbra a ser.