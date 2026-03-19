¿Existe realmente la guerra entre Rocío Flores y Gloria Camila?

Tamara Falcó defiende a su marido frente a las críticas por reconocer que en su club Vega hay derecho de admisión, Fue durante la presentación de su colección en la pasarela madrileña donde para defender a Íñigo Onieva después de su metedura de pata reconociendo que no quieren latinoamericanos en el club privado Vega, donde Tamara comentó que "Era un titular muy desafortunado, y la frase. Y sobre todo por la gente que ha podido sentirse aludida porque era la última intención de Íñigo".

Como es experta en desviar la atención, como miembro de una familia mediática tan importante como la suya, Tamara contó que "el matrimonio genial, básicamente gracias a Jesús, porque la fe te ayuda muchísimo a sobrellevar todo. Creo en el Sacramento, quiero mucho a mi marido, por ahora bien".

¿Fue Álvaro García, el epicentro de la disputa familiar entre Gloria Camila y Rocío Flores?

Al parecer a Rocío Flores no le gustó que su tía tonteara a dos bandas, que iniciara una relación con Álvaro García cuando estaba empezando a salir con Manuel Cortés Bollo. Y la sobrina le dijo que no le gustaba su comportamiento. "Tú no eres quien para darme consejos sobre pareja" . A partir de ahí, se armó el lío.

Para el director de Es la Mañana de Federico hay una cuestión clave: ¿A Rocío no le gusta Manuel porque sigue colgado de ella y tiene esperanzas cuando en realidad ella ya está con otro? Es decir, ¿no le gusta por él o por ella, porque no es lo mismo decir "te vas a meter en un lío" que decir "a este pobre diablo no le hagas desgraciado"?

Por lo visto fue Gloria Camila la que decidió bloquear a su sobrina en redes sociales, y eso ha agravado la crisis entre ambas. Mientras tanto, Gloria intenta enmarcar todo lo que está ocurriendo dentro de la estricta normalidad de cualquier núcleo familiar: "En todas las familias pasan cosas. Lo que pasa es que unas son más públicas y otras son más privadas. Esto no hace que deje de querer a una persona ni nada, de verdad"

Asimismo, niega que el distanciamiento tenga que ver con frases dichas por su sobrina en su fiesta de cumpleaños. Por su parte Ortega Cano dice que "eso no tiene ninguna importancia".